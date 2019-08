Jak bydlí designéři: skleněné zdi versus moderní očalouněná barokní židle

Návrhářka a interiérová designérka Bea Dušek si doplňky do bytu vyrábí převážně sama. „S manželem nás možná do jisté míry ovlivnil život v Americe, ale pochopili jsme, že byt nejlépe zútulníte a doplníte artiklem ze dřeva, v svěže bílé barvě. Stačí dát do bytu bílé vysoké podlahové lišty, originální posuvné dveře, vyrobit si krbovou římsu anebo zpestřit halu nebo obývák výrazným křeslem, nápaditým polštářem,“ říká.

Z Ameriky si také dovezli jedno velice atypické křeslo. „Koupila jsem ho v městečku Wilmington, v Severní Karolíně. Bylo dovezené z Indie. Dlouho jsem nevěděla jakým potahem ho ale očalounit. Čekala jsem na správný impluz asi čtvrt roku. No a pak když to přišlo a dokonala jsem své dílo, manžel prohlásil, že to bude jeho trůn a nikdy ho nesmím prodat. Je to náš nejmilejší kus nábytku,“ říká návrhářka.



Nejlépe se podle svých slov cítí v ložnici. „Je to místnost kde nabíjíme baterky, místnost večerního relaxu a ranního poleháváni. Tady prostě nic nemusíte. Protože máme samostatní koupelnu s vanou, dopřáli jsme si přímo v ložnici ještě takový soukromý prosklený sprchový kout. Rádi kombinujeme tradiční parkety a velkoplošné sklá, zrcadla přes 3 metry vysoké,“ vysvětluje.

Ale teď v létě má nejraději klimatizaci. „Každý má přece rád poklady. Teď, jako čalounice cílím právě ke křeslům. Ačkoliv mám svojí kolekci a vyrábím nové křesla, nezapomenu na ty časy, kdy popelnice, bazary a antikvariáty byli mými nejlepšími kamarády. Šlo o vášeň z úlovku originálního křesla. Takže jestli by tam bylo něco, co jsem ještě nikdy neviděla, vzala bych si to. Taková šance je ale v podstatě velice mizivá. Český nábytek není pro mne nic moc nového?“ dodává návrhářka.

Bee Dušek se ale také líbí mix stylů. Moderní kuchyň versus klasický Petrof, skleněné zdi versus moderní očalouněná barokní židle, americké sofa versus retro křeslo, jedna koupelna mramorová, druhá retro. „Každá taková místnost, ale musí mít nějakou společnou bázy, něco so je stejné a uklidňující. Bílé vysoké lišty, stejně barevné zdi neutrální barvy, plovoucí parkety bez prahů,“ říká na závěr.