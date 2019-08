Jak bydlí designéři: repasovaný nábytek, velký stůl a byt plný slunce

Manželé Tereza a Hakki Goktasovi se rádi obklopují hezkými, ale trvalými věcmi. Nejlépe se podle svých slov cítí v kuchyni, kde také tráví nejvíce času pohromadě u snídaní a večeří.

„Doma máme asi nejraději světlo, ráno osvětluje jednu polovinu bytu, odpoledne druhou. Prostě slunce tu máme celý den. A to já k životu potřebuju, i když by byl byt sebehezčí a nebyl dost světlý, umoří mě to,“ říká Hakki Goktas. A Dodává, že při nedávném stěhování minimalizovali s manželem množství věcí, které měli. „Teď je byt vzdušný a dá se tu dýchat,“ říká.

Nábytek a doplňky do bytu nakupujeme nejčastěji v bazarech. Milujeme s manželkou staré věci, repasované nebo i ‚ojeté‘, mají pak pro nás větší význam a duši. Nové věci si kupujeme minimálně,“ vystvětluje Goktas.



„Dávat živoit věcem, kterých se někdo zbavil? Určite! Pokud by byla u popelnice rostlina, beru ji ať je v jakémkoli stavu a pak ji doma amtérsky křísim, manželka se mýjm pokusům občas usmívá. Miluju kytky, neustále zasazuju semínka avokád nebo citronu, co si přivezu z domova od moře a strasně mě těší koukat se na to, jak rostou, když se tedy uchytí. Máme teď mé nové pokusy na balkoně, ale při stěhování jich spousta utrpělo, takže vyhlížím nové kusy,“ usmívá se Goktas.



A co mají manželé v bytě nejraději? „Myslím, že se shodneme, že náš stůl v kuchyni, kupovali jsme ho v Budapešti, kde jsme tehdy žili. To město je plné bazarů a bleších trhů, tohle byl úlovek z jednoho antiku ve městě Vac, je to repasovaný dřevěný stůl původem z Holandska. Když jsme ho pořizovali, byli jsme jen my dva a snili, že budeme mít jednou velké rodinné večeře. Teď už u něj postupně sedí naše dvě děti a tak začíná plnit svůj účel,“ říká na závěr Goktas.