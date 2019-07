Drahé byty vyhánějí Pražany za město. Středočeské obce ale nejsou na nápor připraveny

Praha Třicet minut trvá cesta vlakem ze středočeské obce Libčice nad Vltavou do centra Prahy. Je proto pravděpodobné, že mezi budoucími obyvateli Parku Cihelka, který společnost Skanska Reality postaví na místě bývalé cihelny, bude řada Pražanů. Developer ceny bytů v Libčicích ještě nezveřejnil, nicméně slibuje, že budou výrazně nižší než v Praze.

Dle statistických dat stojí bydlení ve Středočeském kraji v průměru zhruba polovinu částky, na kterou vyjde v hlavním městě. Kvůli enormně drahým bytům se ale stále více Pražanů stěhuje za hranice města. Proto i tady ceny pomalu stoupají. V některých obcích s dobrou dopravní dostupností se už těm pražským i přibližují.

100 tisíc za metr už není luxus

V prvním čtvrtletí letošního roku podražily nové byty v Praze meziročně téměř o pětinu a průměrná cena metru čtverečního dle údajů společností Trigema, Skanska Reality a Central Group překročila 104 tisíce korun. Levnější byty z trhu vymizely a cenová hladina před pár roky symbolizující luxusní bydlení, tedy 100 tisíc korun za metr čtvereční, se stala standardem.

„Podíl prodaných bytů v cenové relaci přesahující sto tisíc korun za metr čtvereční přesáhl 40 procent,“ říká Petr Pospíšil, obchodní ředitel developerské společnosti Trigema. Přitom před rokem se za tuto cenu prodala pouze pětina bytů. Výrazně také ubylo bytů v cenové hladině mezi 60 až 70 tisíci za metr čtvereční. Zatímco před rokem jich byla pětina, dnes pouhá desetina.

Řada Pražanů proto metropoli opouští. Jejich nejčastější volbou je Středočeský kraj. Jak vyplývá ze statistických dat ČSÚ, v letech 2005 až 2017 se z Prahy do Středočeského kraje přestěhovalo více než 193 tisíc lidí. Druhým nejvýznamnějším cílem Pražanů byl dle statistiků Ústecký kraj, kam se z Prahy odstěhovalo přes 16 tisíc lidí.



Najdou se ale i tací, kdo jsou ochotni cestovat za prací do metropole ze vzdálenějších míst, například z Plzeňského kraje. „Vzhledem k nastalé situaci na realitním trhu se nelze příliš divit tomu, že řada lidí dá přednost prostorově komfortnějšímu a ekonomicky srovnatelnému či výhodnějšímu bydlení za Prahou,“ říká Anna-Marie Lichtenbergová z Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Trigema uvádí, že ve Středočeském kraji se během posledního roku pohybovala průměrná cena metru čtverečního v novém bytě mezi 55 tisíci a 60 tisíci korunami, v Plzeňském kraji to bylo mezi 50 a 56 tisíci. Jde tedy zhruba o poloviční sumy než v Praze.

Trend stěhování Pražanů za město zaznamenali i developeři. A mnozí z nich, kteří se dříve specializovali výhradně na Prahu, dnes pracují na bytových projektech v Kralupech, Libčicích, Loděnici, Berouně či v Benešově. Zájem Pražanů o bydlení mimo metropoli ale zvedl v některých středočeských obcích citelně ceny nemovitostí, které se tak přibližují těm pražským. „Obecně jsou to města těsně u Prahy nebo až do 30#kilometrů od ní, nacházejí-li se v blízkosti dopravních tepen,“ říká Jan Martina z pražské pobočky společnosti M&M Reality.

Jedním z nich jsou Říčany. Obec leží zhruba dvacet kilometrů za Prahou, je napojena na dálnici D1 a železnici. „V Říčanech je obecně silný převis poptávky nad nabídkou. Žádané jsou všechny kategorie nemovitostí od malých bytů přes chaty, levnější i dražší domy, luxusní vily, menší stavební parcely až po pozemky na luxusní sídlo,“ říká Jan Bareš, vedoucí říčanské pobočky M&M Reality.

Průměrná cena panelového bytu v Říčanech se již vyšplhala na 70 tisíc korun za metr čtvereční. Sehnat v obci byt v novostavbě je prý v podstatě nemožné. Co se postaví, se téměř okamžitě prodá. Metr čtvereční vyjde v malém bytě na necelých 100 tisíc korun, ve větším pak na 80 tisíc korun.

Obdobná je situace v Jesenici, která též leží u dálnice D1. Navíc by sem jednou mohla vést i trasa metra D.

„Město celkově velmi prosperuje a jde nahoru. Zájem je tedy o všechny typy nemovitostí, přičemž největší poptávka je po bytech do 50 metrů čtverečních,“ říká Petr Török, který vede pobočku M&M Reality v Jesenici. Dodává, že ceny těchto bytů vzrostly za poslední dva roky o stovky tisíc.

Infrastruktura to nezvládne

Přesun obyvatel za hranice metropole má ale i negativa. V první řadě jde o dopravní zátěž. „Lidé se sice stěhují do okolí hlavního města, ale za většinou dalších aktivit – za prací, do škol, za kulturou, za obchodem – nadále dojíždějí do Prahy,“ říká Lichtenbergová.

Rostou též náklady na správu, údržbu a rozvoj sítí dopravní a technické infrastruktury. Zemědělská půda se přeměňuje na stavební parcely, což spolu s intenzivnější dopravou zhoršuje životní prostředí. „Zároveň v okolí hlavního města, ale i v jeho okrajových částech roste tlak na občanskou vybavenost,“ dodává Lichtenbergová. Asi nejmarkantněji je to vidět na nedostatku míst v mateřských a základních školách.

„Pozitivně nelze z pohledu hlavního města hodnotit ani to, že dochází k odlivu produktivních a perspektivních obyvatel,“ poznamenává Anna-Marie Lichtenbergová a dodává, že tento trend stěhování z Prahy do okolních regionů není z dlouhodobého hlediska udržitelný model rozvoje území.