Drahota nahrává mikrobytům. Horentní ceny bydlení ženou lidi do bytů o velikosti garáže

PRAHA Obývací pokoj s kuchyňským koutem a prostorem pro spaní, chodba, koupelna s toaletou. Na inzerátu na byt 1+kk v Praze 9 zveřejněném na serveru Sreality.cz není na první pohled nic výjimečného. Až na rozlohu bytu 22 metrů čtverečních. Popularita mikrobytů, tedy jednotek do 25 metrů čtverečních, roste hlavně u mladých lidí.

Mikrobyty se pro ně stávají alternativou, jak si zajistit bydlení v době, kdy růst cen nemovitostí nezastavila ani pandemie.



Na serveru Sreality.cz je necelá stovka pražských bytů s plochou do 25 metrů čtverečních; za ten nejmenší, ve Španělské ulici na Vinohradech o 16 metrech čtverečních, chce prodávající necelé tři miliony korun.



Byty z Airbnb dál zaplavují trh, podnájem v centru Prahy je tak levnější než v paneláku. Má to ale háček

Mikrobyty ovšem najdeme nejen v metropoli. Ten nejmenší aktuálně nabízený v Brně má 22 metrů a vyjde na 1,5 milionu korun. V Plzni stojí 21metrový byt necelých 1,5 milionu korun, byt o rozloze 17 metrů čtverečních stojí 930 tisíc korun.



„Poptávka sílí“

„V Praze a v Brně v posledních letech skutečně poptávka po těch nejmenších bytech sílí,“ říká Jan Martina z pražské pobočky společnosti M&M Reality. Zájem o mikrobyty potvrzuje i Jaroslav Nedvěd, majitel realitní kanceláře RE/MAX Anděl.

Důvodem rostoucí poptávky jsou hlavně finance. I když v mikrobytech přijde metr čtvereční na vyšší než průměrnou cenu metru čtverečního zahrnující všechny byty v daném městě, celková suma je podstatně nižší než za prostornější jednotku. Dle statistik společností Trigema, Skanska Reality a Central Group dnes vyjde metr čtvereční v novém bytě v Praze v průměru na více než 108 tisíc korun.

Vysoké ceny se ovšem zdaleka netýkají jen Prahy. Server Realitymix.cz uvádí, že průměrná cena metru čtverečního v Brně aktuálně přesahuje 77 tisíc korun, což v meziročním srovnání představuje více než 17procentní nárůst. V Plzni se ceny meziročně zvýšily o čtvrtinu. Za metr čtvereční tam kupující zaplatí přes 56 tisíc korun. Metr čtvereční v olomouckém bytě vyjde v průměru na bezmála 54 tisíc korun.

Pro stále početnější skupinu se koupě vlastního bydlení stává nedostižným luxusem. Z Deloitte Property Index vyplývá, že je Česko nejhorší v dostupnosti vlastního bydlení z 23 sledovaných evropských zemí. Na nový byt o velikosti 70 metrů čtverečních potřebují Češi celkem 11,4 průměrných hrubých ročních platů. Na druhém konci žebříčku je Portugalsko a Belgie se čtyřmi ročními platy.

Byty se zmenšují

Byty z konkurzu po zkrachovalém H-Systemu si budou moci současní majitelé odkoupit o 20 až 25 procent levněji

„Lidé s průměrnými příjmy a úsporami v řádu několika stovek tisíc korun získají hypotéku maximálně na malometrážní byt,“ popisuje současný stav Veronika Hegrová z online sjednávače hypoték Hyponamiru.cz.

Dle mluvčího developerské společnosti Trigema Radka Poláka se prodeje jedno a dvoupokojových bytů v Praze v posledních dvou letech podílí na celkových prodejích až ze 70 procent. Plocha nově postavených bytů se zmenšuje. „Průměrná výměra bytu 1+kk je dnes okolo 35 metrů čtverečních, před pěti až šesti lety to bylo přes čtyřicet metrů čtverečních,“ upřesňuje Radek Polák.

Mezi kupujícími mikrobytů jsou převážně mladí lidé. „Při aktuálních cenách nemovitostí mohou být tyto byty pro řadu lidí kompromisním nebo zkrátka dostupnějším řešením, stejně jako dobrou a relativně jistou investicí,“ tvrdí Jaroslav Nedvěd.

Mikrobyty najdeme hlavně v rekonstruovaných starších domech. Podle dat společnosti Central Group skoro polovina všech prodaných mikrobytů v metropoli za poslední dva roky připadá na Prahu 1 a Prahu 2, čtvrtina pak na Prahu 5.

Sporný trend

Na Staroměstské třikrát dražší než na Černém Mostě. Podívejte se, kolik stojí byty u stanic metra

Na trhu jsou k mání ale již i novostavby, v nichž se s mikrobyty počítá. Například na Praze 5 na Malvazinkách nabízí Pražská správa nemovitostí rezidenční projekt vbloku. Za mikrobyt s užitnou plochou 24,2 metru zde zájemce zaplatí necelé tři miliony korun. Jak vyplývá z internetových stránek developera, obyvatelům domu bude k dispozici fitness centrum, TV room, relax zóna s krbem, zahrada s grilem i místem pro zahradničení.

„Neoznačil bych to sice za nějaký silný trend v nové výstavbě, ale do budoucna bych se nedivil, kdyby těchto bytů na trhu ještě přibývalo,“ říká Jan Martina. Mikrobyty rozhodně nejsou českou specialitou. Najdeme je v Londýně, v Tokiu či v New Yorku.

Ne všichni developeři ale chtějí rozšířit svou nabídku o mikrobyty. Například největší český rezidenční developer Central Group tvrdí, že v takových jednotkách lze požadovaného komfortu dosáhnout jen obtížně, a do takových projektů se pouštět nehodlá.

„Zaměřujeme na budování celých nových čtvrtí, a to zejména v místech bývalých průmyslových zón. Většina našich projektů počítá s výstavbou mateřských školek, hřišť, veřejných parků, prostor pro obchody, služby nebo restaurace,“ uvedla výkonná ředitelka Michaela Tomášková. Nejmenší byt, který lze od společnosti Central Group nyní zakoupit, má rozlohu necelých 30 metrů čtverečních a stojí necelých 3,4 milionu korun.