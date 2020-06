Ruské úřady lákají voliče k urně i pomocí vědomostní soutěže, výhercům slibují auta či byty

Moskva Ruská vláda by chtěla dosáhnout co nejvyšší účasti v referendu o změnách v ústavě, které v Rusku začalo právě ve čtvrtek, aby se mohla zaštítit širokou podporou navrhovaných úprav, tvrdí ruskojazyčný server Meduza. Ten ve středu napsal o technikách, které ruské úřady používají k tomu, aby účast zvýšily.

O různých praktikách, které mají Rusy přesvědčit k hlasování, píše ve čtvrtek také agentura AP. Například v Krasnojarském kraji na Sibiři se má konat vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o ústavě, na nejlépe informované čekají výhry v podobě bytů, automobilů nebo chytrých telefonů. Vedení Moskvy pak pro voliče vyčlenilo deset milionů rublů (přes tři miliony korun) na dárkové certifikáty do obchodů a restaurací.



Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek podle agentury Interfax zdůraznil, že hlasování musí být naprosto důvěryhodné. Putin také uvedl, že jakékoli pokusy o vynucení volební účasti jsou nepřípustné. Podle zdrojů Meduzy z prostředí prezidentovy administrativy ale usiluje vláda alespoň o 55procentní účast.

Pro návrh změn by pak ideálně mělo hlasovat okolo 60 až 65 procent voličů, čímž by změny ústavy získaly srovnatelnou podporu jako v roce 1993, kdy pro nový návrh hlasovalo 33 milionů lidí. To však v době šíření koronaviru není jednoduché, a tak mají pomoci nová pravidla hlasování - na referendum nebyl vyhrazen jeden den, ale celý týden a členové volební komise na vyžádání přijdou za voličem až k němu domů.

Do voleb tlačí úřady

To ovšem nestačí, a proto je tlak na voliče vyvíjen údajně také prostřednictvím zaměstnavatelů. Tři osoby, které mají vedoucí pozice ve státních institucích v různých částech Ruska, Meduze sdělili, že k účasti v referendu mobilizují regionální úřady. Tak například za hlasování lékařů zodpovídají místní úřady ministerstva zdravotnictví. Ty předávají informace o cílech, kterých je v míře hlasování potřeba dosáhnout, jednotlivým nemocnicím. V těch si organizaci účasti zaměstnanců berou na starost buď sami primáři nebo jimi pověřené osoby. Jednotliví zaměstnanci poté údajně musejí vedení hlásit, zda již volili.

Pracovník jednoho z center pro pacienty s koronavirem v Nižním Novgorodu redaktorům zpravodajského serveru sdělil, že jeho nadřízení shromažďovali údaje o tom, v jakém okrsku se jednotliví podřízení chystají hlasovat.

Mnoho zpráv o vyvíjeném tlaku přichází od státních zaměstnanců z Petrohradu, připomíná Meduza zprávu petrohradského internetového serveru Bumaga. Petrohrad je centrem Severozápadního federálního okruhu, v němž se očekává účast okolo 15 procent. Zaměstnanci státních institucí jsou tak prý nabádáni k tomu, aby se hlasování zúčastnili již v prvních dvou dnech referenda, a to v konkrétním volebním okrsku. Organizátoři hlasování je také žádají o to, aby k účasti přemluvili alespoň dvě další osoby.

Kromě toho se Meduza dozvěděla o další technice, kterou podle serveru používá například ruská pošta. Ta spočívá v tom, že se podnik, který chce kontrolovat volební účast svých zaměstnanců, zaregistruje na portálu votely.ru (ten v současnosti není volně přístupný), na který nahraje seznam jednotlivých pracovníků. Těm systém přidělí QR kódy, které pak ve volebních okrscích mají z jejich telefonů skenovat dobrovolníci.

Ruští voliči ve čtvrtek začali v referendu hlasovat o změnách ústavy, které by mimo jiné mohly otevřít prezidentu Putinovi cestu k setrvání u moci až do května 2036. Do ústavy mají být zapsány také některé konzervativní hodnoty, včetně zmínky o Bohu, manželství jako svazku muže a ženy, ale také možnost, že by Rusko napříště nemuselo plnit všechna rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Hlasování skončí 1. července.