Drobní podnikatelé v úpadku zřejmě budou moci čerpat kompenzační bonus 500 korun denně

Praha Podnikatelé v úpadku zřejmě také budou moci čerpat kompenzační bonus 500 korun denně, a to zpětně. V tiskové zprávě to v pátek uvedlo ministerstvo financí (MF). Umožnit by to mohla podle MF vyjednávaná dohoda s Evropskou komisí. Úřad proto připravuje novelu zákona o kompenzačním bonusu, která jeho čerpání podnikatelům v úpadku umožní.

Novelu by měla v pondělí projednat vláda. Zároveň MF uvedlo, že chce, aby podnikatelé v úpadku mohli čerpat všechny programy v pomoci proti dopadům pandemie. Aktuálně je čerpání kompenzačního bonus jednou z forem veřejné podpory, a proto se musí řídit obecnými pravidly v rámci EU. Evropská komise v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie a jednou z těchto podmínek je právě to, že příjemce podpory nesmí být v úpadku. „Řešením, na kterém aktuálně MF se zatím neformálním souhlasem Evropské komise pracuje, je připravit novelu zákona o kompenzačním bonusu, která zmírní toto omezení pro fyzické osoby v úpadku,“ uvedlo MF.

Stát loni podnikatelům vyplatil asi 60 procent slíbené pomoci. Kompenzace činily 110 miliard korun „Aktuálně máme s komisí neformálně vyjednáno, že lidem, kteří jsou již ve fázi oddlužení, čerpání bonusu umožníme, a to zpětně za všech pět bonusových období. V tomto duchu připravíme novelu zákona, kterou předložím v pondělí na vládu,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Potvrzení výjimky s Evropskou komisí by podle ní umožnilo, aby i další resorty mohly popřípadě vyjednat výjimky i na další programy pomoci zaměřené na drobné podnikatele. Nárok na kompenzační bonus 500 korun aktuálně denně náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou. Tabulka PES by měla obsahovat i informace o kompenzacích, radí experti. Jistota výrazně podnikatelům pomůže, soudí První období pro vyplácení tzv. kompenzačního bonusu je od 5. října do 4. listopadu, druhé od 5. listopadu do 21. listopadu, třetí od 22. listopadu do 13. prosince, čtvrté od 14. do 24. prosince a páté od 25. prosince do 23. ledna. Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Do pondělka finanční správa evidovala 341.955 žádostí a vyplatila 2,6 miliardy korun. OSVČ a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.