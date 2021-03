Evropská komise zřejmě obviní Apple z omezování hospodářské soutěže

Brusel Evropská komise pravděpodobně oficiálně obviní americkou technologickou společnost Apple z omezování hospodářské soutěže na trhu se streamováním hudby. Informoval o tom list Financial Times (FT) s odvoláním na zdroje obeznámené s vyšetřováním.

Evropská komise podle zdrojů americkou firmu obviní, že ve svém obchodu s aplikacemi App Store omezuje konkurenty své vlastní služby pro streamování hudby Apple Music.



Regulátoři zahájili vyšetřování v reakci na stížnost, kterou před dvěma lety podala švédská služba pro streamování hudby Spotify. Apple podle této stížnosti potlačováním konkurence omezuje spotřebitelům možnost výběru a brzdí inovace.

Podle zdrojů agentury Reuters by Evropská komise mohla firmě Apple sdělit své výhrady v příštích týdnech. Takové sdělení obvykle nastiňuje, jak by měl daný podnik ukončit své praktiky poškozující hospodářskou soutěž a zda by měl dostat pokutu, píše Reuters.

Evropská komise se ve čtvrtek k případu odmítla vyjádřit. Společnost Apple poukázala na své vyjádření z března 2019, podle kterého její obchod App Store pomohl firmě Spotify stát se největší evropskou službou pro streamování hudby.

Pokud Evropská komise odhalí porušování antimonopolních pravidel, může vyměřit pokutu až do deseti procent ročních tržeb firmy a nařídit úpravu jejích obchodních praktik.