Firmy si nejspíš budou moci odložit sociální odvody o čtvrt roku, schválila to vláda

PRAHA Firmy by si mohly odložit sociální odvody za květen až červenec. Za odklad by platily pětinu obvyklého penále. Vše by pak musely uhradit do 20. října. Návrh zákona ve čtvrtek schválila vláda, sdělilo ministerstvo práce. Normu musí projednat Sněmovna a Senát a podepsat prezident.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Z vybraných peněz se platí třeba důchody či mateřská. Zaměstnavatel odvádí z pracovníkova výdělku 24,8 procenta, zaměstnanec pak platí dalších 6,5 procenta.

„Odložení odvodů je administrativně jednoduché, rychlé a má potenciál dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Sociální odvody za daný měsíc hradí zaměstnavatel do 20. dne následujícího měsíce. Částku za květen až červenec by musel tedy splatit do 20. října, a to i s penále. To nyní činí 0,05 procenta dlužné částky za den. Snížit by se mělo na pětinu, tedy na 0,01 procenta. Za čtvrt roku by tak činilo zhruba procento. Česká správa sociálního zabezpečení evidovala na konci března 282 000 zaměstnavatelů a téměř 4,55 milionu zaměstnanců. Živnostníků, kteří museli platit zálohy, bylo 696 300. Jim stát částku do minimálních záloh za půl roku už odpustil. Celkem se na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti letos v prvním čtvrtletí vybralo 133,7 miliardy korun.