Francouzský Canal Plus kupuje za jednu miliardu eur majitele Skylink

Paříž Provozovatel placené televize Canal Plus ze skupiny Vivendi koupí za jednu miliardu eur (25,8 miliardy Kč) evropského konkurenta M7 od soukromého investora Astorg. Akvizice rozšíří působnost Canal Plus do sedmi dalších evropských zemí, uvedla firma v pondělním prohlášení. M7 působí i v České republice, kde poskytuje satelitní služby pod značkou Skylink.

M7 sídlí v Lucembursku, kromě České republiky působí také na Slovensku, v Nizozemsku, Belgii, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. Roční příjmy firmy se pohybují kolem 400 milionů eur. Akvizice zvýší počet předplatitelů Canal Plus na téměř 20 milionů, napsala agentura Reuters.



Skupina M7 patří mezi největší nezávislé provozovatele placené televize v Evropě. Vznikla před 20 lety a má zhruba tři miliony předplatitelů. Je pouze distributorem satelitních kanálů, místních i mezinárodních, včetně HBO, Eurosport nebo National Geographic, vlastní obsah nevytváří. Loni v prosinci oznámila, že koupí satelitní část firmy Liberty Global v ČR, na Slovensku, v Rumunsku a v Maďarsku.

Skylink má celkem v ČR a na Slovensku podle údajů z roku 2017 kolem 1,65 milionu zákazníků, z toho asi milion připadá na Česko. Milion uživatelů platí měsíční servisní poplatek a 650.000 si předplácí některý z programových balíčků.