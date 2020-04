Je připraveno 50 tisíc balení remdesiviru, uvádí výrobce. Čeká se na povolení amerických úřadů

FOSTER CITY Americká farmaceutická společnost Gilead má připravených přes 50 000 zabalených dávek experimentálního léčiva nemoci covid-19, remdesiviru. Společnost je podle svého ředitele Daniela O´Daye připravena lahvičky s lékem okamžitě po schválení medikamentu americkými úřady distribuovat.

O´Day to řekl v rozhovoru krátce potom v reakce na prohlášení ředitele Národního institutu alergií a infekčních chorob (NIAID) Anthonyho Fauciho, že v léčbě nového koronaviru remdesivir splňuje očekávání a pacienti se po jeho užívání rychleji zotavují. Podle testů lék zkracuje dobu vyléčení zhruba o třetinu.



Test léku remdesivir přinesl pozitivní výsledky, účinný může být už po pěti dnech, oznámil Gilead

Podle O´Daye je Gilead v neustálém kontaktu s úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), aby se lék mohl co nejrychleji dostat mezi potřebné. Píše o tom Bloomberg.com. „Naše týmy dělají všechno proto, aby podklady ke schválení byly dostatečné,“ řekl O´Day.

Bloomberg později informoval, že FDA na věci usilovně pracuje a povolení se snaží vyřídit „rychlostí blesku“. „Klademe důraz na akutnost situace, chceme se ale ujistit, že je remdesivir podáván správným pacientům,“ nechal se slyšet tamní komisař Hanh. Kdy k vyřízení dojde ale zatím není známo.

Čínské výzkumy remdesiviru nevěří

Studie sponzorovaná NIAID může být údajně mezníkem v závodě o nalezení léku na covid-19. Jeho akcie kvůli potenciálu, aby se stal prvním lékem proti novému koronaviru, prudce vystřelily. A to i přes prozatímní smíšené reakce odborníků.

Někteří vědci jsou totiž k výsledkům zrychlených studií uprostřed pandemie skeptičtí. Zatímco za normální situace by formality spojené s povolením zabraly měsíce, úřady jsou nyní ochotné remdesivir schválit i přes výrazně menší množství poskytnutých dat.

VFN a Bulovka dostaly remdesivir pro deset pacientů, fakultní nemocnice v Motole a Brně na lék čekají

Studie o remdesiviru se navíc různí. Ač výzkum NIAID přinesl pozitivní výsledky, v tentýž den zveřejnil odborný časopis The Lancet výzkum remdesiviru z Číny, podle níž lék rychlejšímu uzdravení nepřispěl. Testování ale bylo ukončeno předčasně kvůli nedostatku dobrovolníků.

Gilead se podle O´Daye v současnosti snaží sdružit farmaceutické firmy z celého světa, aby se remdesivir mohl rozšířit na všechna potřebná místa. „Mezinárodní spolupráce znamená základ pro to, abychom lék dodali pacientům do celého světa,“ říká. Společnost věří, že do konce roku dokáže poskytnout remdesivir nejméně milionu potřebných.