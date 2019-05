Google chce omezit některé služby pro Huawei. Firma je na černé listině

WASHINGTON Americká společnost Google se chystá omezit čínské firmě Huawei používání svého operačního systému Android, uvedla v noci na pondělí agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj. O tom, jakých služeb by se to mělo týkat, se ve firmě Google podle Reuters stále diskutuje. Opatření souvisí s krokem amerického ministerstva obchodu, které minulý týden zařadilo Huawei na černou listinu.

„Dokud nebudeme mít jasné vyjádření Googlu, je obtížné spekulovat o důsledcích (opatření),“ komentoval zprávu agentury Reuters podle serveru BBC analytik Ben Wood z poradenské firmy CCS Insight. Připustil ale, že důsledky pro Huawei by mohly být „velké“.



Podle agentury Reuters se chystá Google odstřihnout výrobce mobilních telefonů Huawei od některých aktualizací svého operačního systému Android. Podle informací agentury Reuters by tak mohly nové smartphony Huawei ztratit přístup k řadě oblíbených služeb Googlu, jako jsou například jeho aplikace Play Store, Gmail a YouTube.

Americké ministerstvo obchodu minulý týden zařadilo společnost Huawei Technologies a jejích sedm desítek odboček na černou listinu, což firmě výrazně zkomplikuje přístup k součástkám a komponentům nabízeným americkými podniky. Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, což ale firma popírá. Podle některých se tak Washington snaží omezit globální expanzi firmy Huawei Technologies.

Už v sobotu ale mluvčí amerického ministerstva obchodu uvedla, že vláda by brzy mohla restrikce dočasně uvolnit, aby zůstala zachována spolehlivost sítí a stávajícího síťového vybavení. Výjimka by trvala 90 dnů, ani v tomto období by ale čínská firma nesměla nakupovat americké součástky za účelem výroby nového zboží.