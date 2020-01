Google si od letoška ‚dvojitou irskou’ už nedá. Firma dále nebude využívat triků za účelem šetření

Praha Doba, kdy mezinárodní gigant Google a jemu podobné, například některé farmaceutické společnosti, využívaly složitých daňových fíglů, aby ušetřily miliardy dolarů, se blíží ke svému konci.

Jak potvrdila společnost Alphabet, matka Googlu, firma už nebude využívat daňového schématu známého jako „holandský sendvič s dvojitou irskou (whiskey)“.

A jak to vlastně celé fungovalo? Společnost se sídlem na Bermudách založila dvě pobočky v Irsku. První irská firma, Google Ireland Limited, dostávala peníze za reklamu a ostatní poskytované služby. Za značku či duševní vlastnictví platila druhé firmě – s názvem Google Ireland Holdings. Na licenční poplatky se podle irských zákonů totiž nevztahují daně, a firma si je navíc může dát do uznatelných nákladů.

Cílová destinace Bermudy

Tím ale složitá cesta peněz nekončila. Google Ireland Limited poslal peníze do Nizozemska firmě Google Netherlands Holdings. Z plateb do zemí EU Irsko nic nesráží. Malá část peněz zůstala v Nizozemsku a zbytek putoval do daňového ráje na Bermudách, kde se žádná daň z korporátních příjmů neplatí.

Pokud by peníze z Irska šly rovnou do daňového ráje, byly by zdaněny. Nizozemci ale z takových převodů nic nesrážejí.

Samotný Google v úterý uvedl, že důvodem, proč zjednodušil své daňové uspořádání, je vyhovět snahám OECD v boji proti vyhýbání se placení daní. Podle agentury Reuters ještě v roce 2018 prohnal Google přes Bermudy asi 21,8 miliardy eur, což bylo o 1,9 miliardy eur více než o rok dříve. Od teď Google přesune své sídlo z Bermud do Spojených států.

Legální, ale neetické

Důležité je upozornit, že vše výše popsané bylo stoprocentně legální, ač neetické. A rozhodně nelze tvrdit, že změna by byla úplně dobrovolná. Ve skutečnosti má dvě příčiny.

První z nich je, že Irsko v roce 2014 podlehlo mezinárodnímu tlaku a souhlasilo, že od roku 2020 znemožní využívat svých zákonů k takovéto daňové optimalizaci. Druhý důvod je, že takové chování rozčilovalo samotné domovské státy. USA, především pak po nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu, jen těžko vydýchávaly, že přicházejí o peníze svých vlastních, ve světě dominujících značek jako Apple nebo Google.

Ve snaze přesvědčit firmy k návratu snížil Trump roku 2018 korporátní daň z 35 na 21 procent. Například Apple v reakci na to hned v roce 2018 avizoval, že se do země vrátí, v příštích pěti letech tam investuje zhruba třicet miliard dolarů a vytvoří dvacet tisíc pracovních míst.