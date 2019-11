I malé drony pro zábavu dostanou ‚espézetku‘. Lidé je budou muset hlásit úřadům, přibude také věkové omezení

PRAHA Stát se chystá udělat si lepší přehled o tom, co lidem krouží nad hlavou. Až dosud totiž jeho pozornosti unikaly bezpilotní stroje, hlavně klasické drony s několika vrtulemi, které Češi běžně používají jako volnočasové hračky. Tyto přístroje, jichž se podle odhadů prodalo v Česku za posledních sedm let 50 až 70 tisíc, budou od 1. července 2020 podléhat povinnosti registrace.

Základním kritériem bude hmotnost. Evidován bude muset být každý stroj nad 250 ­gramů. Převážná většina dronů u nás se přitom pohybuje právě mezi touto vahou a dvěma kilogramy.

„Bylo dokázáno, že dron těžší než 250 gramů může způsobit smrtelné zranění,“ vysvětluje smysl chystaného opatření mluvčí Řízení letového provozu (ŘLP) Richard Klíma. Právě správce českého nebe by měl být podle zjištění serveru Lidovky.cz v­ nejbližší době pověřen ministerstvem dopravy, aby se evidence zhostil.

Registrace strojů se bude provádět online, patřičné rozhraní by mělo být připravené do poloviny příštího roku. Hlásit k zápisu by se měli i samotní majitelé. Ti pak budou muset příkladně označit dron svým unikátním registračním číslem, tedy jakousi „espézetkou“.

Tuzemská legislativa se řídí evropskou, která rozeznává tři kategorie – otevřenou, specifickou a ­certifikovanou, přičemž drtivá většina všech stojů spadá do první. Některé drony v­ této skupině navíc budou vyžadovat absolvování online kurzu a složení testu.

Zbylé kategorie s označením „specifická“ a „certifikovaná“ mohou nechávat české amatérské piloty chladné, jde o letouny, u ­kterých se předpokládá průmyslové komerční využití. Zato amatérská a volnočasová, tedy otevřená kategorie se bude dál členit podle způsobu využívání dronu.



Pokud bude chtít provozovatel létat například nad cizími lidmi, může pilotovat pouze stroje do 900 gramů, při váze nad 250 gramů bude navíc každý potřebovat projít školením zakončeným testem o čtyřiceti otázkách. Vejde-li se hmotnost dronu pod čtyři kilogramy, bude se s ­ním moci létat „v bezpečné vzdálenosti od nezúčastněných lidí“. Navíc bude muset uživatel absolvovat teoretický test osobně v některém z licencovaných míst.

Maximální váha pro amatérský dron je stanovena na 25 kilogramů. S drony mezi čtyřmi a pětadvaceti kilogramy sice bude stačit jen online test, bude ale nutné se s ­nimi vyhnout hustě osídleným oblastem.

Pilotem až od 16 let

Evropská regulace počítá také s­ věkovým omezením při pilotování. Klíčová hranice je v materiálech EU stanovena na 16 let, mladší lidé mohou s drony létat jen v případě, že jsou pod dohledem registrovaného pilota.

Výjimkou jsou stroje, na které pohlíží legislativa jako na hračky. Jde o takové, které jsou určené pro děti do 14 let.

Omezení podle věku ale není pevně stanoveno. „Členské státy mohou minimální věk snížit na základě posouzení rizik,“ uvádí evropské opatření. V kategorii pro amatéry tak může minimální věk klesnout až na 12 let.

Zatajený dron, nepřátelský dron

Postihy za vyhýbání se evidenci zatím nejsou stanovené. „Pokud uživatel odmítne registraci učinit a stroj zatají, už se bavíme o dronech, které můžeme nazývat jako nepřátelské,“ řekl již dříve v ­rozhovoru pro server Lidovky.cz šéf ŘLP Jan Klas. Pokud se zásadněji nezmění zákon, bude možné uživatele pokutovat v závislosti na závažnosti prohřešku až do pěti milionů korun.

Registrace provozovatele dronu by měla zahrnovat jméno, datum narození, adresu, e-mailovou adresu a telefon. Doložit by měl také číslo pojistné smlouvy bezpilotního systému.

Ve hře je podle Řízení letového provozu i zpoplatnění samotné registrace, vše se ale zatím řeší na evropské úrovni.

V evidenci zatím 800 dronů

Na legislativní opatření se připravují také prodejci. Jeden z největších českých e-shopů Alza.cz dokonce zřídil pro zákazníky speciální stránku, na které je upozorňuje na veškerou administrativu. „O drony je mezi zákazníky stále zájem – ročně jich prodáme tisíce kusů různých druhů,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí firmy Patricie Šedivá.

Průměrná cena dronu na Alze se pohybuje mezi 13 a 14 tisíci korunami, přičemž ty nejvíce sofistikované se prodávají i za čtyřicet tisíc. Zhruba polovina strojů, které portál prodává, by spadala do povinně registrované kategorie.

Ačkoliv prodej dronů zaznamenal podle Šedivé v minulém roce lehký útlum, nelze očekávat výraznější ochlazení trhu. Jen nejpopulárnější výrobce bezpilotních letounů DJI uvádí na trh minimálně dva nové modely ročně.

Křivka počtu registrovaných pilotů dronů tak nejspíš příští rok v ­létě raketově vyletí. Úřad pro civilní letectví evidoval letos v září pouhých 800 bezpilotních letadel s platným povolením a 500 provozovatelů. Tato čísla se ale zatím s­ údaji o prodaných kusech třeba i­ několika kilogramových dronů radikálně rozcházejí.