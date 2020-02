VIDEO: ‚Stařenko, tohle je dron a mluví k vám.‘ Stroje podle médií zahánějí do domů Číňany bez roušek

Nákaza koronavirem je stále vážnější, a proto čínské úřady přistupují k stále serióznějším opatřením. Navzdory kompletnímu zablokování dopravy v zemi, navzdory karanténě, při které Číňané zatloukají prkny dveře domů svých nakažených spoluobčanů, a nevídaně rychlé stavbě nemocnic, se šíření nákazy koronavirem nedaří zastavit. V Číně na nový koronavirus zemřelo už více než 300 lidí a přes 14 000 jich je nakaženo.

Jak se zdá, nyní přistoupili k radikálnějšímu přístupu, který by se mnohým mohl zdát jako vystřižený ze světa sci-fi či z dystopie George Orwella. Dle videa, které na Twitteru uveřejnil anglickojazyčný server The Global Times, vydávaný státním vydavatelstvím Lidový deník (Žen-min ž’-pao), se nyní úřady uchylují k použití dronů, které hlídkují na veřejných prostranstvích a pomocí tlampače promlouvají lidé.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R