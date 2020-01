Nad americkými státy Nebraska a Colorado se opakovaně objevují záhadné drony. Vyvolaly UFO hysterii

V prosinci obdržela policie několik oznámení o bezpilotních dronech prolétávajících nad územím severovýchodního Colorada. Od druhé půlky měsíce mělo jít o minimálně šestnáct případů. Drony se objevovaly i na západě Nebrasky, kde se občas vyskytují i „roje“ v počtu až třiceti letounů. Podle svědků se často jen vznášejí na místě a nic nedělají, píše server televize NBC. Případem se podle CNN zabývá i Federální letecká správa (FAA) a vládní agentury.

Šerif Todd Combs z oblasti Yuma v Coloradu, odkud přišlo možná nejvíce hlášení, koncem loňského roku uvedl, že se drony drží 45 až 60 metrů od budov i lidí a pohybují se ve vzdušnému prostoru, který spravuje federální vláda USA. „Bezpilotní letouny neporušují federální zákon, ale lidé jsou z nich nervózní,“ prohlásil Combs.

S tím souhlasí i Steve Ganyard, bývalý plukovník amerického námořnictva a vojenský pilot, který je nyní analytikem televize ABC. „Jedná se moderní verzi klasické UFO hysterie. Lidé si myslí, že ‚něco‘ vidí a sami sebe přesvědčí, že to tak opravdu je,“ řekl Ganyard. „Ve skutečnosti ale nevidí nic nebo jen něco, co se brzy naprosto vědecky vysvětlí,“ dodal.

Ganyard zároveň nepředpokládá, že by šlo o americké vojenské drony, jejichž přítomnost na daném území se vláda snaží zatajit. „Kdyby armáda chtěla něco udržet pod pokličkou, měla by spoustu možností, kam s drony létat a nikdo by neměl šanci si něčeho všimnout,“ vysvětlil.

Tento týden se napětí ještě zvýšilo poté, co se jeden z dronů v Coloradu nebezpečně přiblížil lékařskému vrtulníku. Podle pilota helikoptéry se měl dron pohybovat v méně než třicetimetrové vzdálenosti.

I’ve been in contact with the FAA regarding the heavy drone activity in Eastern Colorado and I’m encouraged that they’ve opened a full investigation to learn the source and purpose of the drones. I will continue to closely monitor the situation.