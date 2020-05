‚Velké jako kufr.‘ Americké námořnictvo zveřejnilo výpovědi pilotů o setkání s UFO

WASHINGTON D.C./ PRAHA Námořnictvo Spojených států zveřejnilo doposud utajené zprávy, ve kterých piloti popisují setkání s neidentifikovanými létajícími objekty (UFO). V roce 2014 uvedl jeden z pilotů, že je „stříbrné a veliké jako kufřík“. Další piloti se pak domnívali, že může jít o drony.

Koncem dubna Pentagon zveřejnil několik videí, na nichž bylo možné vidět záběry z letadel, které se setkaly s neidentifikovanými létajícími objekty. Tento týden pak na základě zákona o přístupu k veřejným informacím pak server The Drive získal zprávy o osmi incidentech, ve kterých byly i výpovědi pilotů, kteří se s UFO setkali.



Všech osm případů se odehrálo ve vzdušném prostoru u pobřeží států Virginie a Severní Karolíny v letech 2013 a 2014. Zprávy pak popisují UFO jako „neidentifikované vzdušné zařízení“ a následné vyšetřování prováděl málo známý program Pentagonu nazvaný Program identifikace pokročilých hrozeb vzdušného prostoru, o jehož existenci veřejnost nevěděla do prosince roku 2017.

V hlášení z 26. března 2014 jeden z pilotů působící na letadlové lodi Theodore Roosevelt uvedl, že viděl „kovový objekt“, který byl „do velikosti velmi malý a stříbrný“. Dodal pak, že rozměry by přirovnal přibližně ke „kufříku“. Pilot se dostal do vzdálenosti 300 metrů. Nebyl však „schopný letoun rozpoznat“. Pokusil se ještě jednou dostat do kontaktu se zařízením, ale nepodařilo se mu to.

Další zprávy pak popisují létající objekty jako „bezpilotní letecké systémy“ nebo „drony“. Pilot, který byl u incidentu v listopadu roku 2013, uvedl, že byl od zařízení „bílé barvy bez jakýchkoliv dalších rozpoznávacích rysů“ ve vzdálenosti jeden a půl metru.

Další pak uvedl o situaci, která nastala v prosinci roku 2013, že zaznamenal „malý bílý objekt“ přibližně v místě, kde mu radar naznačoval, že by UFO mělo být. Stejně pak popsal zařízení i pilot v červnu roku 2013. Podle něj však šlo o dron s raketami. Podle deníku The New York Times byl oním pilotem plukovník Ryan Graves a uvedl, že objekt vypadal jako koule, uvnitř které byla krychle.

Všechny zprávy však mají jednoho společného jmenovatele. Nikdo z pilotů nebyl s to určit, kdo létající objekt řídí. V dubnu 2014 se dokonce jednomu z pilotů podařilo zaměřit objekt zbraňovými systémy na letadle, neměl však vizuální kontakt.

Mimozemský původ odborníci vylučují

Zprávy rovněž dodávají, že v oblastech, kde se piloti setkali s UFO, neprováděly v té době testy žádné jiné vládní agentury. Ministerstvo obrany se ale zdržuje jakýkoliv spekulací, že by objekty měly mimozemský původ a sami piloti se k původu nevyjadřují.

Podle expertů, které oslovil deník The New York Times, je jisté, že zařízení vyrobil někdo na Zemi, navzdory tomu, že úřady nemají žádné informace o původu „neidentifikovaných létajících zařízení“.

Záběry z kamer letadel zveřejnilo ministerstvo obrany již koncem dubna. Tehdy Pentagon odtajnil tři videa. Podle odborníků ale nešlo o nové záběry, již dříve byly zveřejněny soukromou společností a spekulovalo se o jejich pravosti. Ministerstvo sice tyto záběry uznalo za pravé už na podzim, ale až nyní poskytlo původní nahrávky.

Videa jsou nasnímána infračervenou kamerou a na každém z nich je vidět rychle pohybující předmět. Dvě ze tří jsou doprovázená i zdánlivě autentickou zvukovou stopou.

Videa jako první zveřejnila postupně mezi prosincem 2017 a březnem 2018 společnost To The Stars Academy of Arts & Sciences, za jejímž vznikem stojí jeden z členů populární punkrockové kapely Blink 182 Tom DeLonge a zabývá se studiem zaznamenaných letů UFO.