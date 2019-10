‚Drony jsou hrozba, ale také příležitost.‘ Bezpilotní letouny chceme registrovat, říká ředitel Klas

PRAHA Drony a další bezpilotní letouny začínají být nedílnou součástí leteckého prostoru. Uvědomuje si to také české Řízení letového provozu (ŘLP). „Intenzivně jednáme s rezortem dopravy o tom, aby registrace dronů probíhala skrze náš systém,“ předestírá v rozhovoru pro LN jeho ředitel Jan Klas.

Lidovky.cz: Od kdy má ŘLP zkušenosti s bezpilotními letouny a drony jakožto s bezpečnostní hrozbou?

Řekl bych, že tyto otázky vyvstaly zhruba před pěti lety. Naše odvětví tou dobou začínalo řešit, jak by měla koexistence klasického letového provozu s bezpilotními letouny vypadat. Samozřejmě se ukazovaly některé problémy. Ve světě se objevovaly drony ve vzdušných prostorech letišť, u nás na Ruzyni k tomu došlo dvakrát. Hodně mediálně známý byl případ nebezpečného přiblížení na anglickém Gatwicku, kde došlo k přerušení provozu.

Lidovky.cz: Jak na tuto novou odnož letectví pohlížíte?

Snažíme se to nevnímat jen jako hrozbu, ale také jako příležitost. Pokud totiž budeme schopni poskytovat uživatelům bezpilotních letounů přidanou hodnotu, dostaneme se také k informacím o poloze, k údajům o prováděných letech a bude tak snadnější dodržovat vysoké standardy bezpečnosti.

Jan Klas Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině se specializací na letectví.

V oboru řízení letového provozu pracuje od roku 1986, kdy začínal jako řídící letového provozu v Praze a následně prošel řadou manažerských funkcí.

V roce 1999 začal pracovat pro Eurocontrol (Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu), jako ředitel její organizační jednotky odpovědné za strategii a rozvoj.

Generálním ředitelem ŘLP ČR, s. p., byl jmenován 1. října 2007.

V roce 2018 byl zvolen předsedou výkonné rady ředitelů služeb řízení letového provozu v Evropě.

Lidovky.cz: Jak je tomu teď? Máte přehled o tom, kdo s čím létá?

V současnosti velký přehled nemáme, není na to ani plně připravená legislativa. My už ten systém ale vyvíjíme, nestojíme jen tak na místě. Od příštího roku by navíc měly být registrovány všechny drony přesahující hmotnost 250 gramů, což znamená většina z nich. Intenzivně jednáme s rezortem dopravy o tom, aby ta registrace probíhala skrze náš systém, jehož další funkce mohou uživatelé ocenit, třeba přístup k veškerým aktuálním potřebným letovým informacím.

Lidovky.cz: Co konkrétně můžete provozovatelům bezpilotních letounů nabídnout?

Jedna z funkcí je takzvaná „geo-awarness“ (povědomí o poloze – pozn.red.), tedy služba, která dá uživateli dronu vědět, pokud se jeho stroj nachází v prostoru, kde by být neměl. Dále také tzv. „geo-fencing“ (geografické oplocení – pozn.red.), který umožňuje některé oblasti pro bezpilotní letouny úplně softwarově uzamknout, takže uživatelé se do nich se svými letouny ani nemohou dostat.

Lidovky.cz: Můžeme si to představit jako rušičku?

Rušičkou bych to nenazýval. Je to spíše součást softwaru, kterou do strojů mohou umístit už výrobci, aby některý prostor od svých dronů zcela zabezpečili. Do budoucna by to celé mělo fungovat mnohem pružněji, měli bychom mít například přístup k datům od výrobců. Takže uzavřít pro tyto bezpilotní letouny nějakou část vzdušného prostoru je vlastně záležitost správného naprogramování. To samozřejmě platí pro drony vyráběné průmyslově, na stroje vyrobené speciálně za účelem něco narušit to fungovat nebude.

Lidovky.cz: Jak tedy naložíte s těmi?

Náš přístup je založený na vstřícnosti k těm, kteří s námi spolupracovat chtějí. Díky těm se totiž dají anti-dronové systémy velmi dobře zaměřit na nepřátelské stroje. Pracovat bychom měli také na prevenci a pomáhat těm, kteří nejsou při používání svých letounů zcela disciplinovaní. Samozřejmě musíme také spolupracovat s bezpečnostními složkami, které mají nástroje, jak se zaměřit na uživatele dronů s nekalým úmyslem.

Kampaň „létejte zodpovědně“ Řízení letového provozu ČR, s. p. přichází aktuálně s novým projektem Létejte zodpovědně, který je osvětovým a zároveň edukačním programem pro širokou veřejnost v oblasti létání s drony. K tomuto účelu byly spuštěny i stejnojmenné internetové stránky se všemi dostupnými informacemi a poučeními. Seznamuje piloty dronů s předpisy a zásadami bezpečného létání

Eliminuje létání v zakázaných zónách

Předchází případným zraněním či škodám na majetku

Lidovky.cz: Je řízení letového provozu pro bezpilotní letouny lukrativní byznys model?

Zatím to ještě byznys model není, myslím, že ho v Evropě nemá nikdo. Všichni po něm ale pokukují. V Německu už takový systém tamní řízení letového provozu a telekomunikace vyvíjejí. Naše úvahy se ubírají stejným směrem, ale bezpečnost má nesporně přednost. Proto už běží naše informační kampaň Létejte zodpovědně. Pokud se nám majitele dronů podaří přesvědčit, že naše služby za to stojí, můžeme za ně hlídat, zda nedělají něco, co by vlastně neměli. V budoucnu už naše systémy mohou sloužit jako infrastruktura pro ty, kteří chtějí s letouny létat autonomně a mimo dolet operátora. To už jsou ale zpravidla průmyslové drony a jejich provozovatelé by za naše služby platili.

Lidovky.cz: V Česku se ale například vyrábějí drony vážící i přes sto kilogramů, to je trochu jiná kategorie. Jedná se v podstatě o „mini-letadla“. S takovými se v našem vzdušném prostoru potýkáte?

S takovými, až na některé výjimky jako je vojenský technika, ne. Evropská legislativa ale už zapojení těchto strojů do provozu předjímá, kromě registrace totiž drony a bezpilotní letouny rozděluje do kategorií. Do teď se rozdělovaly podle vzletové hmotnosti, v budoucnu už to budou kategorie podle účelu.

Ředitel ŘLP Jan Klas.

Lidovky.cz: A co amatéři s drony, které se dají koupit i v hračkářství?

My jim říkáme „hobbíci“, uživatelé provozující dron pro rekreační účely. Pro ty bude ta otevřená, nejnižší kategorie. Specifikum této skupiny je, že musí mít dron vždy v dohledu. Pak nasleduje kategorie, kdy létáte se strojem mimo váš dohled. Pod to spadají systémy, které operují autonomně, i takové, nad nimiž má operátor částečně kontrolu. U těch se předpokládá, že budou komerčně využitelné – třeba pro kontroly infrastruktury nebo doručování. Poslední kategorie je pak certifikovaná. Tam spadají letouny pohybující se v prostoru už dnes řízeném naším střediskem. V podstatě by měly dodržovat stejná pravidla jako pilotované stroje.

Lidovky.cz: Takže by v budoucnu větší drony měly znamenat totéž, co třeba malé letadlo typu Cessna?

Pokud se bude bezpilotní letoun vyskytovat v mezinárodními předpisy regulovaném prostoru, pak by měl skutečně do velké míry dodržovat tatáž pravidla.

Lidovky.cz: Ne všechny drony ale vznikají průmyslově. Je tu také část nadšenců, kteří si létající stroje staví sami, jejich drony jsou unikátní. Počítá s tímto připravovaná legislativa?

Tady je potřeba odlišit dvě roviny. I s podomácku vyrobeným dronem budete mít povinnost registrace. Pokud to odmítne učinit a stroj zatajit, už se bavíme o dronech, které můžeme nazývat jako nepřátelské. Je také otázka, nakolik bude česká legislativa v případě takových pirátských dronů striktní. Dále bude také narůstat důraz na kvalitu systémů, které mají chránit klíčovou infrastrukturu.

Lidovky.cz: Jak takové systémy vypadají?

Vycházejí z několika technologií. Tou nejzákladnější je radar, který je ale velmi drahý, pokud má pokrývat skutečně velké prostory. Další přístupy pracují se zachycením komunikace mezi dronem a operátorem nebo třeba detekcí hluku, který letouny produkují. Tyto metody jsou už k dispozici a já očekávám velmi tvrdou restrikci proti těm, kteří budou nastavená pravidla porušovat. Hrozí totiž nejen srážky ve vzduchu, ale také zranění lidí na zemi nebo zničení důležité infrastruktury. A samozřejmě je tu také nebezpečí narušování soukromí.

Lidovky.cz: Kanceláře máte na dohled od Letiště Václava Havla. Když si představíme dron do 250 gramů, dokáží ho bezpečností systémy letiště zachytit?

Strojek o takové velikosti nedokáže dnešní zachytit dnešní technika a nezvládne to pravděpodobně ani v budoucnu. V zásadě ani nejsou bezprostředně nebezpečné. Dnes se většina dronů pohybuje mezi kilogramem až dvěma. Takový stroj už je potenciálně nebezpečný, pokud by se k prostoru letiště přiblížil.

Jan Klas v centrále ŘLP v Jenči.

Lidovky.cz: A dvoukilové stroje už detekujete?

V současnosti ne. Chceme se ale brzy k takovým informacím dostat. Pokud na takovou situaci dojde, musíme spolupracovat s policií, která se snaží operátora daného dronu najít. Do budoucna bychom chtěli tuto situaci změnit.

Lidovky.cz: Představme si modelovou situaci. U Ruzyně se ve vzduchu vyskytne 1,5 kilogramu vážící dron. Vy jste říkal, že vaše technika ho nezachytí. Znamená to, že se spoléháte na nahlášení někoho, kdo si letícího stroje všimne?

V podobných případech, kdy jsme zasahovali, došlo k nahlášení od posádky letadla. V tuto chvíli ale mnoho možností nemáme, vizuální detekce je stále nejlepší metodou. Pokud jde o perimetr areálu letiště, tak je to hlavně zodpovědnost provozovatele. Ti zajišťují i nyní biologickou ochranu letiště, tedy ochranu před ptáky.

Lidovky.cz: Vnímáte rozšiřování technologií spojených s bezpilotním létáním jako násobící se hrozbu?

Jednoznačně ano. Ale na druhou stranu jsem celoživotní optimista, takže vidím také to, že se vyvíjejí postupy detekce i případné likvidace. My nazýváme celý vzdušný prostor a jeho řízení ekosystémem. A v něm se vyvíjí celá řada opatření umožňující bezpečnější létání.

Lidovky.cz: Vaše pokrytí bude tedy zahrnovat i rekreační letový prostor nad loukami a poli?

To ne, to je nereálné. Stroje by v budoucnu měly být schopné jiné bezpilotní letouny zaznamenat a automaticky se jim vyhnout.