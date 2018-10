I přes vraždu novináře chtějí Norové zdvojnásobit investice v Saúdské Arábii

Oslo Norský státní investiční fond hodlá více než zdvojnásobit investice v Saúdské Arábii, až bude tato země zapsána do jeho referenčního indexu. Řekl to generální ředitel fondu Yngve Slyngstad, podle něhož by to mělo být v nadcházejícím roce. Fond, který je největší na světě, nyní drží saúdská aktiva v hodnotě 6,9 miliardy norských korun (18,7 miliardy Kč). Rozložena jsou ve 42 firmách například z bankovního, petrochemického nebo zdravotnického sektoru.

Po nedávné vraždě saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na saúdském konzulátu v Istanbulu se ve světě ozývají hlasy k omezení hospodářských vztahů se Saúdskou Arábií. Slyngstad však agentuře Reuters řekl, že fond investuje do firem, ne do států.

„Naše investice do společností se sídlem v Saúdské Arábii se nebudou měnit na základě politického vývoje. Obecně řečeno, my nejsme připraveni posuzovat politické riziko,“ řekl.

Fond, jehož tržní hodnota aktuálně činí téměř 8,1 bilionu norských korun (21,9 bilionu Kč), vlastní 1,4 % všech akcií, s nimiž se obchoduje na světových burzách. Ve třetím čtvrtletí činil výnos těchto aktiv 2,1 %, zejména díky růstu akcií v Severní Americe. Výnos je však o 0,2 % slabší než u referenčního indexu, který stanovilo norské ministerstvo financí.

„Na vývoj trhu měl vliv předpoklad odlišného hospodářského růstu a nejistota spjatá s narůstajícími bariérami v mezinárodním obchodě,“ uvedl Slyngstad.

Norský státní investiční fond, který byl ve své současné podobě založen v roce 1998, spravuje centrální banka s cílem střádat obyvatelům Norska peníze na důchod. Fond investuje výnosy z norského ropného a plynárenského sektoru do akcií a dluhopisů, stejně jako do zahraničních nemovitostí, které nejsou zapsané na burze.