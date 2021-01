Ikonická hospoda v Oxfordu kvůli koronaviru po 450 letech končí. Sedával v ní třeba Tolkien

OXFORD Do historické hospody v centru britského Oxfordu chodili studenti, slavní spisovatelé a učenci více než 450 let. Na lavicích v podniku, který patří jedné z oxfordských vysokoškolských kolejí, sedával třeba autor Pána prstenů J. R. R. Tolkien. Ekonomické důsledky koronaviru však podnik The Lamb and Flag (Beránek a vlajka) donutily k 31. lednu definitivně zavřít, píše Reuters.

Hospoda poprvé otevřela v roce 1566, na současné adrese v centru univerzitního Oxfordu je od roku 1613. Majitelem je St. John’s College, jedna ze 45 kolejí, které tvoří Oxfordskou univerzitu. Výnosy z podniku škola už 25 let dávala na studentská stipendia.

Jméno podniku, Beránek a vlajka, odkazuje na atributy svatého Jana Křtitele, patrona koleje. Nenajdete tu televizi ani jukebox, hosté si sem chodí povídat nebo číst.

„The Lamb and Flag, stejně jako mnohé další podniky v pohostinství, byl těžce zasažen pandemií. (...) Obchodní výsledky za posledních 12 měsíců znamenají, že hospoda není v současnosti finančně životaschopná," uvedl v prohlášení Steve Elston, pokladník koleje St John's. Británie byla v karanténě prakticky od března do června, drobné uvolnění přišlo v létě, opětovná uzávěra v listopadu, kompletní lockdown 5. ledna, připomíná Reuters.