‚Ježíšek je cool, letos platí víc než Santa.‘ Pošta vyrazila do boje o vánoční brigádníky

PRAHA Kalendářní léto sotva skončilo a doručovatelské firmy se již chystají na Vánoce. Nejrušnější část roku, kdy se násobí množství zásilek, totiž znamená, že své řady budou muset rozšířit o tisíce sezónních pracovníků. Nejvíce napilno bude mít tradičně Česká pošta. Konkurenční přetahované chce předejít nejvyšší finanční odměnou, kterou dosud nabízela.

Státní podnik letos láká brigádníky na mzdu až 190 korun za hodinu. To je o dvacet korun více než loni, a dokonce o 45 korun více než před dvěma lety.

„Česká pošta musí reagovat na celospolečenskou poptávku po brigádnících, a to i finanční odměnou,“ odůvodnil pro LN nárůst mluvčí podniku Matyáš Vitík. Uvedená suma podle něj tvoří horní hranici. Dosáhnout na ni může například pracovník na pozici řidiče nákladních vozidel.

Pro závěr roku by pošta uvítala na výpomoc až pět tisíc brigádníků.



Vedle řidičů poptává rovněž pěší doručovatele a pomocníky za přepážky nebo do třídicích center. Kolik z nich ve skutečnosti může dosáhnout na maximální nabízenou finanční odměnu, přitom mluvčí pošty nekonkretizoval.

Česká pošta letos láká předvánoční brigádníky na hodinovou mzdu až 190 korun za hodinu.

Sehnat jakékoliv pracovníky pro firmy není vůbec snadnou záležitostí. Míra nezaměstnanosti v Česku aktuálně přesahuje dvě procenta, což je v kontextu ostatních zemí Evropské unie velmi nízká (dle některých odborníků až extrémní) hodnota. Právě výše platu je jednou z cest, jak se společnosti snaží nalákat nové lidi. Ostatně i proto začínají některé z nich s předvánočními nábory již nyní.

Více než v Amazonu

Patrně největším konkurentem pošty na trhu, co se týče angažování tak vysokého počtu brigádníků, je americký internetový obchod Amazon. Ten má velké distribuční centrum v Dobrovízi u Prahy. Státní podnik to dokonce nepřímo potvrzuje. Letos vyrazil do boje o pomocné síly se sloganem „Ježíšek je cool. Letos brigádníkům platí lépe než Santa Claus“.

Že by se jednalo o součást konkurenčního boje, ovšem pošta na přímý dotaz odmítá. „Jako Česká pošta jsme samozřejmě v předvánočním shonu připraveni pomoci i Santa Clausovi, i Dědu Mrázovi, ale přece jen nejblíže máme k našemu Ježíškovi,“ komentoval mluvčí organizace Matyáš Vitík.

Amazon s náborem pracovníků na konec roku už také začal. Stejně jako poště totiž společnosti začíná vánoční špička v průběhu října. Přesné číslo, kolik pomocníků bude potřebovat, nechce americká firma zveřejnit. Mělo by jít ale o podobný počet jako v loňském roce, kdy Amazon nabíral dva a půl tisíce sezonních pracovníků.

Brigádníci dostanou víc

Případní zájemci o přivýdělek si přijdou na stejnou částku jako kmenoví zaměstnanci, tedy 160 korun za hodinu plus bonusy navíc. „Za listopad a prosinec si tak mohou vydělat až 53 800 korun, což odpovídá 26 900 korunám měsíčně. Zároveň mají dopravu zdarma a zajištěné jídlo (běžně za 25 korun), které je v předvánoční špičce také zdarma pro všechny,“ řekla LN Miroslava Jozová, PR manažerka Amazonu.

Je veřejným tajemstvím, že peníze, které Česká pošta nabízí brigádníkům, jsou mnohdy lákavější než výplaty zaměstnanců. Největší tuzemský doručovatel ale podle slov mluvčího Matyáše Vitíka myslí i na stálý personál, pro nějž na závěr roku přichystal speciální systém odměn.