,Jsme v pasti, nezvládáme to.‘ Zoufalí restauratéři z centra Prahy mění menu i výrazně zlevňují

PRAHA Přeplněné ulice v centru Prahy, v nichž se kvůli turistům nedá hnout, jsou stále minulostí. Panuje v nich klid, který ze dveří sklesle pozorují místní restauratéři, jejichž podniky bohatě živili právě turisté.

Nová éra létání. Redaktorka letěla jedním z prvních obnovených spojů ČSA

Přestože v pondělí vypukla zásadní vlna rozvolnění pandemických opatření a hosté mohli znovu usednout za stoly svých oblíbených lokálů, židle řady podniků v centru hlavního města zůstávají prázdné. Někteří proto zlevňují a začínají cílit na domácí klientelu.



Pivo za 39 korun, hlásají cedule mnoha restaurací v centru hlavního města. Pro některé taková cena představuje i třetinu té původní. Restauratéři tak lákají české kolemjdoucí na zlatavý mok za lidovou cenu. I přesto včera restaurace, které jsou běžně plné turistů, zely prázdnotou. Trdelníky se sice dál točí nad žhavými uhlíky, jejich barva ale začíná být tmavší, než je zdrávo. Cizí jazyky čas od času zazní, všechny restaurace ale cizinci nezaplní. Ani Češi na to nestačí. Přesto se na ně nyní restauratéři spoléhají.

„Všechno jsme zlevnili zhruba o 30 procent, menu přizpůsobujeme tuzemské klientele,“ potvrzuje pro server Lidovky.cz Jakub Moravec, provozní restaurantu U Týna na Staroměstském náměstí.

Po 72 dnech otevřeno. Restaurace či bary se za mimořádných opatření pokusí zmenšit obří ztrátu

Snad se místní budou vracet

„Doplnili jsme chuťovky k pivu. Klasika z české kuchyně zůstala, ta je univerzální,“ popisuje. U stolů restaurace v čas oběda sedí čtyři hosté, jindy by podle Moravce bylo plno. Asi tři čtvrtiny hostů by pak představovali zahraniční turisté. „Doufáme, že si to u nás místní oblíbí a budou se vracet,“ věří Moravec.

Podle něj si mohou místní restaurace dovolit zlevňovat především díky odpuštěnému nájmu z předzahrádek. „Až se náklady vrátí tam, kde byly před krizí, s takovými cenami by byl provoz neudržitelný. Bude to o kompromisech,“ říká Moravec. Přesné ztráty zatím restaurace U Týna nedokáže vyčíslit. „Vzhledem k tomu, že zrovna duben a květen jsou ekonomicky zajímavé měsíce, ztráty budou obrovské,“ dodává Moravec, který se nyní z úsporných důvodů kromě podnikového managementu věnuje i umývání nádobí.

Procházka jindy turisty ucpanou Karlovou ulicí, vedoucí ke Karlovu mostu, teď vzbuzuje bezmála lítost. Provozovatelé občerstvovacích stánků s trdelníky, palačinkami, klobásami i majitelé větších restaurací jen marně vyhlížejí hosty. Ani káva k palačince zdarma nemá koho nalákat. Na zahrádkách si po obědě vychutnává dezert maximálně pět hostů v celé ulici.

Optimistický pohled zřejmě nesdílejí ani mnozí provozovatelé restaurací a hotelů na druhém, malostranském břehu. Za zamčenými dveřmi i přes pondělní „návrat do normálu“ zůstala tma a všechny židle nohami nahoru. Konečně narazím na otevřenou restauraci patřící k hotelu Pod Věží v Mostecké ulici. Přivítá mě majitel Spousta, zatímco zbytek vedení u vedlejšího stolu probírá, jak služby co nejlépe upravit.

„Klesli jsme na mimopražskou cenovou úroveň, zlevnili jsme asi o 80 procent, je to zoufalé,“ potvrdil pro server Lidovky.cz Spousta. „Spoléhat na to, že nás zachrání tuzemská klientela, je nereálné,“ říká v liduprázdné restauraci.

Rakouský prezident zůstal v restauraci po zavírací době. Podniku hrozí pokuta ve výši 800 tisíc korun

Skeptičtí jsou i další restauratéři. Například v jiném podniku v historickém centru Prahy z kvality ani cen ustoupit nehodlají. „Místní nás stejně nezachrání. Kdybychom teď zlevnili nebo ustoupili z kvality služeb pro českou klientelu, byla by to lež a klamavá reklama,“ tvrdí majitel italské provozovny, jenž si nepřál zveřejnit své jméno. V útulné restauraci sedělo včera přes oběd jen několik zaměstnanců.

„Jsme v pasti“

„Ceny máme podle nákladů, proto je teď nemůžeme měnit. Neměli jsme je natažené pro turisty. Z kvality bychom neustoupili,“ říká pro server Lidovky.cz. „Jsme v pasti, nezvládáme to,“ dodává zoufale.

Jestli budou turisté představovat zásadní výpadek v tržbách i pro Čechy oblíbené restaurace, se teprve ukáže. I když se Malostranská beseda nachází přímo na trase k Pražskému hradu, většinu hostů před krizí tvořili právě Češi, kteří si ji natolik oblíbili, že podnik navštěvovali pravidelně.



„Nechceme jít cestou dumpingových cen, chceme si držet klientelu, kterou máme,“ sdělil serveru Lidovky.cz Petr Jerman z Malostranské besedy, která v pondělí, první otevřený den, zela prázdnotou. Restaurace si podle něj za dobu své existence ale vybudovala stabilní pozici a ani koronavirová krize ji doposud neohrozila. „Zatím nelze predikovat, jak to bude dál. Je znát, že se lidé ještě bojí chodit mezi lidi, to pravé zkušební období teprve přijde,“ uzavírá Jerman.