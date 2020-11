K zákazu lyžování přes Vánoce není podle asociace v Česku důvod. Radí odmítnout italskou iniciativu

Praha K zákazu provozu lyžařských středisek přes vánoční prázdniny není v České republice relevantní důvod, uvedl to ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot. Doporučuje italskou iniciativu odmítnout.

Pozornost by se podle něj měla soustředit na nastavení a uskutečnění odpovídajících bezpečnostních pravidel pro fungování horských areálů. Podmínky provozu potřebují znát střediska co nejdříve, řekl.



Italský premiér Giuseppe Conte prosazuje, aby se lyžování kvůli pandemii po celé Evropské unii zakázalo alespoň do 10. ledna. Návrh odmítá Rakousko, naopak podporu mu vyslovil francouzský prezident Emmanuel Macron či bavorský premiér Markus Söder.

Český ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) si neumí představit, že by se ČR chovala v rozporu s doporučením ostatních evropských zemí. Nebylo by to podle něj dobře ani z toho důvodu, že by na tuzemské hory zamířili lyžaři, kteří nebudou moci jinam. Řekl to ve středu v podvečer novinářům.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s Národní sportovní agenturou a dalšími experty pracují na balíčku opatření pro tuzemské skiareály, hotový by měl být podle šéfa MPO Karla Havlíčka (za ANO) příští týden.

Bude obsahovat pravidla pro provoz na lanovkách, ve frontách u vleků, půjčoven sportovního vybavení, ale také stravovacích zařízení na sjezdovkách. Havlíček podporuje povolení provozu lyžařských středisek. Podmínky provozu musí ale schválit ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové.

„Na horách sice sníh ještě není, takže to akutně provoz nebrzdí, ale například skiareál Monínec je díky svým technologiím připraven již nyní. Nicméně všichni se na nová pravidla musí nějak připravit, a protože čas do zahájení zimní sezony se krátí, potřebujeme je znát co nejdříve,“ řekl Knot. Doplnil, že předpokládá provoz skiareálů ve třetím stupni protiepidemického systému (PES), ve kterém budou moci fungovat hotely či restaurace.

Uvolňování či zpřísňování opatření se v ČR řídí podle pětistupňového systému PES. Momentálně platí čtvrtá úroveň. Vláda se v neděli sejde, aby rozhodla, zda epidemická situace dovolí od pondělí změnu na třetí stupeň.

Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v ČR byla co do návštěvnosti podle AHS nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší.