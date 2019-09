Kachlíkárna se mění v dům radosti. Noví majitelé chtějí více bytů, na velké korporace necílí

PRAHA Když se prodal Dům odborových svazů na pražském Žižkově za více než miliardu korun, šlo o jeden z největších realitních obchodů minulého roku. Pětice investorů, z nichž čtyři patří k rodině Valových, majitelů koupelnářské firmy Siko, jej přejmenovala na dům Radost a nyní se jej snaží oživit. Zároveň plánují velkou rekonstrukci: před kancelářemi má dostat přednost bydlení.

Dům z 30. let na Žižkově stál až do loňska bez velkého zájmu veřejnosti. Leccos o vztahu Pražanů k němu odhaluje i to, že se pro něj vžil nepříliš lichotivý výraz kachlíkárna. Podobný vztah k němu měl i Martin Louda, muž, který se v realitách pohybuje 15 let a je jedním z pěti akcionářů, již někdejší Dům odborových svazů, dnešní dům Radost téměř rovnoměrnými podíly vlastní.

„Kromě toho, že jsem spoluinvestorem, jsem i výkonným manažerem, který má na starosti realizaci celkového záměru jeho proměny,“ vysvětluje Louda. A dodává, že ostatní akcionáři – kteří mimochodem patří k rodině Valových, majitelů koupelnářské firmy Siko – jsou pouze investory a do řízení projektu se nezapojují.