Karpíškova Ambiente zavřela restauraci Kuchyň na Hradě a poslala ji do insolvence. Kvůli karanténě došly peníze

PRAHA Pražská restaurace Kuchyň z gastronomické sítě Ambiente známého restauratéra Tomáše Karpíška ukončila provoz. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru jí došly peníze. O zavření podniku informoval Karpíšek.

„Z Hradčan zmizel veškerý život. Nemáme tu pro koho vařit a z čeho platit provoz, mzdy a nájemné. Nemáme ani prostředky na zákonné odstupné pro zaměstnance a nová sezona bude nejdříve příští léto, proto jsme se rozhodli pro insolvenci,“ říká zakladatel Ambiente a spolumajitel Kuchyně Tomáš Karpíšek, který už před čtrnácti dny čekal, že půjde o velkou ránu.

Ambiente otevřela Kuchyň v Salmovském paláci na Pražském hradě v roce 2018. Jídelní lístek byl inspirován českou šlechtickou kuchyní, o vaření se staral šéfkuchař Marek Janouch.

Zatímco Kuchyň na Hradě byla více méně závislá na turistech, u jiných provozoven sítě Ambiente v centru Prahy tvořili turisté jen zhruba 30 až 40 procent hostů.

„Mnohem méně hostů se pohybuje také na Malé Straně v okolí Lokálu U Bílé kuželky. Co nám ale naopak dělá radost jsou Lokály na Letné nebo v Kunraticích či Eska, kam si pro jídlo chodí místní obyvatelé,“ doplnil pro Lidovky.cz Karpíšek.

Turisté v Praze nejsou kvůli uzavřeným hranicím. Navíc vláda vzhledem k šíření koronaviru mimo jiné zakázala běžný provoz restaurací. Ty mohou mít otevřené pouze okénko a vydávat jídla s sebou, což na přežití často nestačí. Opatření platí od poloviny března a potrvá do konce nouzového stavu, to je minimálně do 30. dubna.