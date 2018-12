Země G20 se zavážou k reformě Světové obchodní organizace, tvrdí evropští diplomaté

Buenos Aires Účastníci summitu největších ekonomik světa (G20) se v sobotu dohodli na společném znění závěrečného komuniké. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom informovala agentura DPA. Agentura Reuters už dříve s odkazem na evropské diplomaty napsala, že v komuniké zveřejněném na závěr dvoudenní vrcholné schůzky bude závazek členů G20 reformovat Světovou obchodní organizaci (WTO). Společný souhlas s reformou WTO následně potvrdila německá kancléřka Angela Merkelová.

„Každý souhlasil s tím, že WTO by měla být reformována. Je to důležitá shoda,“ řekla Merkelová. Vyjádření týkající se migrace a uprchlíků by mělo být v závěrečném komuniké omezeno na minimum, uvedl Reuters. Očekává se jen zmínka, že je potřeba řešit migraci na globální úrovni. U vyjádření ke změnám klimatu se nečeká žádná změna - zatímco 19 zemí podporuje pařížskou klimatickou dohodu, Spojené státy jsou proti.

DPA napsala, že výrazně odlišné názory některých členů na migraci, obchod a ochranu klimatu byly v závěrečném dokumentu zahlazeny kompromisní formulací.



Představitelé dvaceti největších ekonomik se v komuniké podle Reuters zavážou použít veškeré nástroje ve prospěch silného, udržitelného a vyrovnaného růstu. Měnová politika se bude ve shodě s mandátem centrálních bank nadále využívat k podpoře hospodářského růstu a k zajištění cenové stability. Země G20 také chtějí v nutných případech využít fiskální politiku k vytvoření pojistných polštářů a zajistit, že veřejný dluh zůstane udržitelný.

Pokud jde o digitální ekonomiku, státy G20 podporují ochranu spotřebitelů a chtějí zlepšit digitální vládní aparát a digitální infrastrukturu.

Lídři skupiny zemí se také shodli, že nynější multilaterální obchodní systém nesplňuje očekávání, ale že nabízí prostor pro zlepšení. Od reformy WTO si slibují lepší fungování organizace, na dalším summitu pak chtějí kroky ke změnám v činnosti WTO zhodnotit.

Za motory růstu, produktivity, inovací, tvorby pracovních míst a rozvoje označuje G20 mezinárodní obchod a investice.

Ve věcech ochrany klimatu signatáři pařížské klimatické dohody v komuniké uvádějí, že budou pokračovat ve snaze o nápravu a zároveň podporovat udržitelný rozvoj a hospodářský růst. Závěrečný dokument zmiňuje i fakt, že Spojené státy, které od dohody o ochraně klimatu odstoupily, chtějí využívat veškeré energetické zdroje a technologie, zároveň ale mají na paměti ochranu životního prostředí.

Americký prezident Donald Trump je hlasitým kritikem WTO a už několikrát pohrozil, že Spojené státy organizaci opustí. Washington v poslední době blokuje jmenování nových soudců WTO rozhodujících v obchodních sporech, což ohrožuje fungování organizace. Washington si stěžuje, že soudci WTO překračují své pravomoci a nespravedlivě rozhodují ve prospěch Číny a některých dalších zemí na úkor USA.

Nová reforma WTO by měla být největší reformou jejích pravidel ve 24leté historii organizace.