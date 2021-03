‚Kellner nebyl tak bezohledný jako třeba Viktor Kožený.‘ Bývalý zaměstnanec PPF popsal spolupráci s miliardářem

PRAHA „Petr Kellner nezacházel s držiteli investičních kuponů tak bezohledně jako ostatní. Jako třeba Viktor Kožený,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalý zaměstnanec PPF a spoluzakladatel společnosti Algorithmic Investment Management Pavel Kohout.

Ke Kellnerovi se dostal v červnu 1993. Napsal počítačovou hru na téma obchodování na burze, což byla v té době rarita. A dostal nabídku. Stihl být u druhé vlny kuponové privatizace. Z PPF po zhruba dvou letech odešel, ale vrátil se tam v roce 1999 a zůstal dalších osm let. „To už byla úplně jiná PPF,“ říká.



Lidovky.cz: Úplně jiná PPF?

PPF byla korporace, měla Českou pojišťovnu, rozjel se byznys se spotřebitelskými úvěry Home Credit. A začala expanze do zahraničí. Já jsem tam pracoval v analytickém oddělení, které mělo na starosti vyhodnocování různých podnikatelských příležitostí. Dělali jsme analýzy a ocenění různých bank, pojišťoven nebo projektů. Také jsme jezdili do zahraničí. I do Vietnamu, kde jsme měli mimo jiné zmapovat tamější finanční trh.

Lidovky.cz: Jaký byl Petr Kellner?

Vždy měl v hlavě jasnou představu. Ale na druhou stranu akceptoval, když to někdo viděl jinak. Firemní kultura byla taková, že byl povolen jakýkoliv názor. A Kellner se jím zabýval a občas i měnil svůj původní postoj. Nebyl to žádný diktátor, šéf, který dopředu ví, co je dobré, a to si vynucuje. Toho jsem si na něm hodně cenil. Možná proto byl tak dobrý jako podnikatel.

Lidovky.cz: Vy jste mu, jak jste kdysi říkal, předložil několik návrhů.

Možná jich bylo více, ale pamatuji se jen na dva. Ten, co prošel, byla revitalizace Kapitálové investiční společnosti, která patřila České pojišťovně (ČP). V současnosti ty fondy úspěšně fungují pod střechou Generali, která ČP převzala.

Lidovky.cz: Dal vám pak Kellner najevo, že to byl dobrý plán?

To ani ne. Ze začátku ten projekt nevypadal moc dobře, protože management neměl zkušenosti s investováním. Tato počáteční chyba se musela napravit.

A můj druhý návrh byla akvizice IZIP, informačního systému ve zdravotnictví. Ten neprošel, hlavně kvůli politickým rizikům.

Lidovky.cz: Politickým rizikům?

Pochopitelně. Když se někdo dostane do takových dimenzí v objemu investic, tak to s sebou samozřejmě nese určitý kontakt s politikou a samozřejmě také rizika.

Lidovky.cz: Kellner se prý scházel s politiky třeba při sportu.

Já jsem u ničeho takového nebyl. Byl jsem pouhý analytik. Takže se mě tyto zákulisní věci netýkaly. Nicméně on to jednou komentoval tak, že se musí stýkat s lidmi, které nemá rád. Že ho to netěší, ale že je to prostě nutné.

Lidovky.cz: Jaký byl jako šéf, jak působil na vás a na ostatní zaměstnance firmy?

Byl výrazný šéf. Vždy vystupoval mírně, a když chtěl někomu vynadat, tak mu prostě řekl, že se mu to nelíbí a že by se to mohlo udělat jinak. Klidným hlasem, žádný křik, žádná sprostá slova.

Lidovky.cz: Co bylo základem úspěchu skupiny PPF?

V první řadě dobrý marketing u privatizačních fondů. Možná vůbec nejlepší kampaň ze všech fondů. S populárními herci a především televizní soutěží Dikovka, v níž byla šance vyhrát na tehdejší dobu závratnou částku 250 tisíc korun. Už si nepamatuji, kolik tenkrát člověk dostal za kuponovou knížku u PPF, ale vím, že to bylo lepší než u naprosté většiny ostatních fondů. Kellner nezacházel s držiteli investičních kuponů tak bezohledně jako ostatní. Jako třeba Viktor Kožený.

A druhá věc – jistě se pamatujete na to, co se stalo zhruba polovině 90. let. Třetí vlna kuponovky. Variantu, že někdo začne nepřátelsky skupovat akcie fondů s hlasovacím právem, předvídal, byl na ni připravený. Takže fondy PPF nebyly nepřátelsky převzaty, což byla zásadní věc.

A potom se mu podařila transakce s Českou pojišťovnou. Jíž by se snad dal vytknout – a možná oprávněně – nedostatek průhlednosti. Nicméně je fakt, že on ČP velmi pravděpodobně zachránil. A konečně ten nápad se spotřebitelskými úvěry.

Lidovky.cz: Co byla nejsilnější stránka Petra Kellnera?

Vedle jeho vysoké inteligence něco, pro co obtížně hledám vhodné vyjádření. Asi bych řekl, že ho bavilo, co dělá. Ani ne kvůli penězům, ale pro radost ze hry. A pak to, že byl vždy slušný, klidný a organizovaný. Nebyl prototypem zbohatlíka, který řve na lidi, protože má peníze. To v Česku není úplně běžná věc.

Lidovky.cz: Co byla naopak jeho slabá stránka?

V době, kdy už byl opravdu hodně bohatý, to znamená třeba od roku 2005, se bál o bezpečnost rodiny. Velký strach měl z únosu dětí. A začal se skrývat a nebylo ho v posledních letech moc vidět.

Lidovky.cz: Jste podnikatel a průkopník nových přístupů k investování. Co vám dala práce v PPF, jak vás ovlivnil samotný Kellner?

Krátce řečeno jsem poznal, jak pracují finanční profesionálové. A když člověk pracoval pod Kellnerem, určitě ho to muselo nějakým způsobem ovlivnit. V tom lepším slova smyslu.

Lidovky.cz: Co bude pro PPF znamenat jeho odchod?

To si netroufám odhadnout. Nevím, jak se k věci postaví dědicové, kdo si stoupne do čela skupiny.