Lahodné nemáslo mate spotřebitele. Obal hraje na dojmy, platné zákony ale neporušuje

Praha Je to levné, vypadá to jako máslo, ale máslo to není. Na výrobek nesoucí lákavý název Lahodné 82% se v těchto dnech snáší v médiích a na sociálních sítích kritika poté, co na zavádějící obal upozornila foodblogerka Petra Pospěchová. Přestože je na něm uvedeno například marketingové heslo „snadno roztíratelné“, skutečně nejde o pravé máslo, ale o směs mléčného a rostlinného tuku – jak ostatně vyplývá i z uvedeného složení.

Máslo se prodává víc než margarín, zákazníci dávají přednost českým značkám „Máslo musí obsahovat minimálně 80 procent mléčného tuku a maximálně 16 procent vody. Ve složení nesmí být žádné rostlinné nebo živočišné oleje,“ uvedl pro Lidovky.cz Pavel Kopřiva, mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). „Na základě nyní známých informací se může jednat o hraniční případ, kterými se SZPI pravidelně zabývá. Ovšem SZPI jako státní dozorová organizace nemůže sdělovat stanoviska na základě zprostředkovaných informací. Činí tak pouze u vzorků, které byly odebrány prostřednictvím úřední kontroly,“ dodal Kopřiva. Hra s dojmy Výrobce uvedeného margarínu, společnost Milkpol, totiž neporušuje platné zákony, protože slovo máslo se na obalu skutečně nevyskytuje. Podle spotřebitelské organizace dTest ovšem etiketa navozuje dojem, že se o máslo skutečně jedná. „Domníváme se, že v tomto případě je použité balení svým vzhledem velmi podobné máslu a této podobnosti nahrávají i grafické prvky použité na obalu – zejména číslovka informující o obsahu tuku,“ řekla webu Lidovky.cz Eduarda Hekšová, ředitelka dTestu. Výrobce však považuje název Lahodné 82% za dobrou volbu. „Nejlépe charakterizuje povahu našeho výrobku, který je příjemné lahodné chuti a zároveň skutečně obsahuje 82 procent tuku. Nesouhlasíme ani s názorem, že název navozuje u zákazníků představu másla,“ napsal serveru Lidovky.cz Luboš Procházka, jednatel společnosti Milkpol. Kontrola složení napoví Zákazníci, kteří se nechtějí nechat napálit, by měli před nákupem zkontrolovat složení výrobku, které by mělo být uvedeno na obalu. „Ve vybraných případech může být vodítkem také název výrobku. Zde by to platilo: jakékoliv máslo musí být na obalu označeno slovem máslo. Pokud tento základní údaj na obalu chybí, téměř jistě se o máslo nejedná,“ zdůrazňuje Hekšová. Zákazníci si v květnu připlatili zhruba tři procenta oproti loňsku, zdražilo hlavně vepřové maso Pozor by měli spotřebitelé dávat také na výrazy podobné máslu. Například polský výrobek nesoucí název maslíčko je rovněž směsný tuk. Soud však rozhodl, že tento název matoucí není, protože za jeho základ nebylo použito slovo máslo s dlouhým „á“. S obaly, které se snaží zamaskovat skutečnou podstatu potraviny se dTest nesetkává příliš často. „Například pokud lahev připomínající červené víno nese pouze název červené bez slova víno, může jít o výrobek, který vínem není. V minulosti jsme například narazili na kakaovou tukovou polevu s anglickým názvem obsahujícím slovo chocolate, přitom šlo o výrobek založený na rostlinných tucích, což je u čokolády nepřípustné,“ popisuje Hekšová. Složení produktu. Podle výživové specialistky na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákové navíc nejsou rostlinné oleje příliš zdraví prospěšné. „Za současné situace se přejídáme rostlinnými oleji, které mají převahu prozánětlivých omega 6 mastných kyselin. Máme jich nadbytek ve stravě,“ řekla webu Lidovky.cz Slimáková.

Máslo, které se v centru pozornosti ocitá poměrně často kvůli své poměrně vysoké ceně, letos podle Českého statistického úřadu mírně zlevňuje.V půli května zákazníci za čtvrtkilovou kostku másla platili v průměru 45 korun proti loňským 48 korunám.