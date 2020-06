Výrazné koření a smetanová omáčka. Přečtěte si, jak na indické máslové kuře

Indická kuchyně je plná barev a výrazného koření. Každé sousto poskytuje doslova gejzír chutí! Mezi nejoblíbenější indická jídla patří fantastické máslové kuře Butter Chicken - šťavnaté kuřecí kousky ve voňavé hebké husté smetanové omáčce. Také ho máte rádi, ale objednáváte si ho jen v restauraci? Anebo jste jej ještě nikdy neochutnali? Pak rozhodně doporučuji zkusit si tuto lahůdku připravit doma. Věřím, že si ji zamilujete.

Máslové kuře

Maso



500 g kuřecích stehenních řízků

60 g bílého jogurtu



2 stroužky česneku



1 lžička koření garam masala



1/2 lžičky mleté kurkumy

1/4 lžičky mleté skořice



1/2 lžičky mletého koriandru



1/2 lžičky cayenského pepře (podle chuti)



Omáčka

40 g ghee nebo půl napůl olivový olej a máslo

150 g cibule



3 stroužky česneku



10 g čerstvého zázvoru



1 lžička koření garam masala



1/2 lžičky mleté kurkumy



1/4 lžičky mleté skořice



20 g rajčatového protlaku



400 g konzervovaných loupaných rajčat



250 g smetany na šlehání



voda nebo vývar podle potřeby



20 g másla



sůl



Postup: Kuřecí stehenní řízky (lze použít i prsní, ale maso bude sušší) nakrájejte na kostky. Jogurt smíchejte s rozdrceným česnekem a veškerým kořením. Do marinády vmíchejte kostky kuřete a uložte do lednice ideálně přes noc. Případně nechte maso marinovat cca 30 minut v pokojové teplotě. Před úpravou maso s marinádou osolte a promíchejte. Pro samotnou přípravu máte 3 možnosti.

Osobně doporučuji zvolit opečení masa v hrnci (viz níže). Dodává to omáčce příjemnou kouřovou chuť. Maso lze také nezakryté upéct v troubě (cca 15-20 minut na 210 °C) a pak již jen prohřát v hotové omáčce. Případně ho můžete v omáčce uvařit (maso vložte do rozmixované omáčky, povařte pod pokličkou cca 15 minut a pak teprve přidejte smetanu a máslo).

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Jak na omáčku? V hrnci rozehřejte na vyšší teplotu ghee nebo směs másla a olivového oleje. Opečte v něm dohněda kostky masa naložené v marinádě. Vyjměte je z hrnce a dejte zatím stranou. Teplotu plotýnky snižte na vyšší střední stupeň a v tuku po mase orestujte dozlatova nadrobno nakrájenou cibuli.



Osolte ji, ať rychleji pustí šťávu a ta ze dna hrnce uvolní připečené kousíčky marinády (pozor, ta nesmí být vyloženě spálená, aby omáčka nebyla hořká).

Až cibule zezlátne, přidejte rozdrcený česnek a drobounce nasekaný zázvor (při jeho krájení si dejte opravdu záležet, větší kousky se později hůře mixují a zanechávají v jinak hladké omáčce nepříjemnou texturu). Krátce orestujte.

Základ omáčky zasypte kořením a to za stálého míchání opečte. Přidejte rajčatový protlak a krátce ho orestujte. Vše zalijte loupanými rajčaty a cca 1 dcl vody nebo vývaru. Hrnec zakryjte poklicí, snižte teplotu plotýnky na nižší stupeň a nechte jemně probublávat 10-15 minut. Omáčku rozmixujte dohladka ponorným mixérem. Vmíchejte smetanu.

Do hrnce nasypte opečené kuřecí kostky a již jen krátce povařte. Podle potřeby případně omáčku nařeďte troškou vody nebo vývaru a podle chuti osolte. Vypněte plotýnku a do hotového pokrmu vmíchejte máslo. Máslové kuře podávejte například s květákovou rýží nebo nějakými plackami na styl naanu.