Kuře na paprice. Jak na tradiční českou pochoutku?

Máte rádi kuře na paprice? Já ho naprosto miluju. I proto jsem tenhle recept prostě musela připravit! Šťavnaté kuřecí maso v hebké husté smetanové omáčce, a to vše bez použití jakékoliv mouky. Vyzkoušejte a určitě mi dáte za pravdu, že tohle je prostě lahoda.

Kuře na paprice

800 g kuřecích stehen



cca 500 ml studené vody



1 bobkový list



1 velký stroužek česneku



5 kuliček nového koření



10 kuliček pepře



1 lžíce olivového oleje



20 g másla



250 g cibule



200 g cukety



15 g sladké papriky



200 ml smetany na šlehání * nebo vaření



sůl



pepř



Postup: Kuřecí stehna vykostěte. Kosti a odřezky vložte do hrnce a zalijte studenou vodou. Přidejte bobkový list, oloupaný a nakrájený česnek, nové koření a pepř. Přiveďte k varu, zakryjte poklicí a vývar nechte jemně probublávat alespoň 40 minut. Pak ho slijte a použijte na omáčku. Vykostěné kuřecí maso podle potřeby nakrájejte na větší kusy, osolte a opepřete z obou stran.

V širším hrnci rozehřejte na střední teplotu olivový olej a vložte do něj kuřecí maso (kůží dolů). Až se kůže vypeče dozlatova, maso otočte a opečte i z druhé strany. Orestované maso vyjměte z hrnce a dejte zatím stranou.



Do hrnce po masu přidejte máslo, nechte rozpustit a opečte v něm nadrobno nakrájenou cibuli. Osolte ji, aby pustila šťávu a rychleji se opekla. Při míchání seškrabujte ze dna vypečenou šťávu z masa.

Až cibulka zezlátne, přisypte na kostičky nakrájenou oloupanou cuketu. Za častého promíchání zeleninu opékejte cca 5 minut, dokud cuketa nezměkne.

Opečenou zeleninu posypte sladkou paprikou. Za stálého míchání ji krátce orestujte. Dejte pozor, ať se nepřipálí, jinak zhořkne.

Obsah hrnce zalijte 300 ml přecezeného kuřecího vývaru. Přiveďte k varu. Hrnec zakryjte, teplotu plotýnky stáhněte na minimum a základ omáčky vařte přibližně 10 minut.

Uvařenou cibuli a cuketu rozmixujte dohladka pomocí ponorného mixéru. Do omáčky vložte opečené maso a přilijte šťávu, kterou pustilo. Hrnec opět zakryjte poklicí a maso vařte přibližně 15 minut. Odkryjte poklici, do hrnce přilijte smetanu a krátce za občasného promíchání povařte do zhoustnutí. Podle chuti osolte a opepřete.

Hotovou omáčku podávejte se svou oblíbenou přílohou. Hodit se budou například květákové, dýňové nebo cuketové placičky, květáková rýže či grusetky.