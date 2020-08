Pečené kuřecí řízečky. Zkuste trojobal ze sezamu a česneku, radí blogerka

Vystopovat původ vzniku některých tradičních receptů je práce hodná Sherlocka Holmese. Třeba takový řízek. I když by název původního vídeňského řízku napovídal, že se jedná o recept pocházející z Rakouska, údajně jeho kořeny sahají do Itálie. Tam ho prý ochutnal jeden významný rakousko-uherský vojevůdce a byl tak nadšený, že nápad s masem obaleným ve strouhance (a původně i parmazánu) předal kuchaři u císařského dvora.

Ať už je pravda jakákoli, tohle jídlo se stalo v české kuchyni natolik oblíbené, že nemůže chybět ani u mě na stránkách, i když ne v klasické podobě s trojobalem a smažením. Ale věřím, že si pochutnáte i na téhle variantě.



Pečené kuřecí řízečky

Suroviny

3 vejce

120 g slunečnicových semínek (loupaných, nepražených)



2 stroužky česneku



400 g kuřecích řízků (nejlépe stehenních)



cca 1 zarovnaná lžička grilovacího koření



20 g sezamových semínek



sůl



Postup

Nejdřív připravte směs na obalování řízečků. Můžete udělat i dlouho dopředu a ve větším množství na opakované použití. Stačí ji pak uchovávat v uzavřené nádobě, v suchu a v chladu. Oddělte žloutky od bílků.

Bílky smíchejte s rozdrcenými slunečnicovými semínky. Neměla by z nich vzniknou vyloženě mouka, ani zůstat ve velkých kusech. Ideální je struktura hrubšího písku. Proto nepoužívejte třeba mlýnek na kávu, ale spíše elektrický sekáček nebo semínka rozdrťte v hmoždíři.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Vzniklé těsto rozetřete co nejvíce dotenka na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby vyhřáté na 150 °C. Pečte cca 30-35 minut. Přibližně po 15 minutách vzniklý plát co nejvíce rozdrobte na malé kousky.



Během pečení směs občas prohrábněte, aby se sušila rovnoměrně, a rozdrťte v prstech větší kousky. Po upečení nechte případně drť dojít v chladnoucí troubě.

Výsledkem by měla být křehká šustivá směs, která konzistencí připomíná hrubší strouhanku.

Žloutky, které vám zbyly po oddělení bílků, smíchejte s rozdrceným česnekem a grilovacím kořením. Můžete případně přidat i nadrobno nasekané oblíbené bylinky.

Do žloutkové směsi naložte alespoň na 30 minut na kousky nakrájené kuřecí maso.

Slunečnicovou strouhanku smíchejte se sezamovými semínky a troškou soli.

Ve směsi postupně obalte naložené kuřecí maso.

Obalené řízečky vyskládejte na plech vyložený pečicím papírem a dejte péct na cca 15 minut do trouby vyhřáté na 190 °C. Přesná doba pečení záleží na velikosti kuřecích kousků, proto ji případně mírně prodlužte, ale maso by mělo zůstat krásně šťavnaté, takže to zase nepřežeňte.

Upečené řízečky podávejte, jak jste zvyklí. Skvělým doplněním je třeba příloha na styl bramborového salátu (připravená například z dýně, celeru či květáku) nebo nějaké zeleninové pyré (květákové, celerové, dýňové aj.).

Kuřecí nugetky se také hodí do různých zeleninových salátů nebo jako jídlo na cesty. Potěší i hosty na různých oslavách, protože chutnají skvěle i za studena.