Dýňové noky s nivovou omáčkou. Jak na ně snadno, poradí foodblogerka

Pokud máte rádi chuťově výraznou nivu nebo i další druhy sýrů s modrou plísní, tenhle recept na dýňové noky určitě vyzkoušejte. Málokteré zelenině to totiž s nimi sluší víc než právě dýni. Možná ještě špenátu, ale i ten tam najdete. Takže chuťová bomba v každém soustu je zaručena, a i oči si přijdou na své, protože tahle lahoda je i krásně barevná

Dýňové noky s nivovou omáčkou

NOKY

250 g dýně hokaido

1 vejce



250 g ricotty



60 g jemně strouhaného parmazánu



10 g psyllia



2 stroužky česneku



sůl



OMÁČKA

15 g másla

15 g olivového oleje



120 g cibule



300 g kuřecích prsních nebo stehenních řízků



200 g smetany ke šlehání



100 g nivy



100 g baby špenátu



pepř

Postup: Dýni zbavte semínek a pro co nejjemnější strukturu noků ji také oloupejte (u hokaido to ale není vyloženě nutné). Očištěnou dýni nakrájejte na malé kostky, nasypte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby předem vyhřáté na 180 °C. Pečte do změknutí dýně, cca 15 minut.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Upečenou dýni (měla by se snížit její hmotnost cca o 1/3) nechte vychladnout a pak ji dohladka rozmixujte s vejcem a troškou soli (počítejte se solí v parmazánu a omáčce, takže to nepřežeňte).



Vaječnou směs smíchejte s ricottou a rozdrceným česnekem. Nakonec vmíchejte parmazán a psyllium. Směs dobře propracujte a pak nechte alespoň 5 minut odpočinout, aby zhoustla. Z těsta vytvořte válečky a ty pak nakrájejte na kostičky. Pro vytvoření typických proužků případně nočky jemně rozmáčkněte vidličkou. Vyskládejte je na plech vyložený pečicím papírem a pečte cca 15 minut na 180 °C jemně dozlatova.

OMÁČKA

V pánvi rozehřejte máslo a olivový olej a orestujte dosklovata osolenou cibuli. Přidejte na malé kostičky nakrájené kuřecí maso (pro variantu bez masa nakoukněte do TIPŮ) a jemně opečte (pozor, ať se nespálí cibule).

Obsah pánve zalijte smetanou a přiveďte k varu. Vmíchejte rozdrobenou nivu (trošku si případně nechte k servírování) a krátce za stálého míchání povařte, dokud se sýr nerozpustí a omáčka nezhoustne. Opepřete podle chuti (solit již většinou není potřeba, niva je slaná sama o sobě a trošku soli je už v cibuli).

Pánev odstavte z plotýnky, přidejte špenát, zakryjte poklicí a nechte ho minutku zavadnout. Připravenou omáčku podávejte s upečenými noky a na talíři posypte troškou rozdrobené nivy.

TIPY

Ricotta by měla být co nejsušší, takže ji případně nechte předem vykapat v sítu vyloženém gázou.

Pro jemnější strukturu doporučuji psyllium předem umlít najemno v mlýnku na kávu (můžete společně s parmazánem).



Noky můžete připravit dopředu. V lednici vydrží uložené cca týden, v mrazáku i několik měsíců.



Místo nivy můžete do omáčky použít třeba roquefort nebo gorgonzolu, fungovat bude i vnitřek brie.



Kuřecí maso lze případně zcela vynechat nebo dát místo něj třeba houby.