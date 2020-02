Ve vybrané společnosti. Jak na šípkovou omáčku podle Jana Punčocháře?

KANČÍ KÝTA SE ŠÍPKOVOU A PAJFALSKÝM KNEDLÍKEM Kančí s omáčkou

■ 1,5 kg kančí kýty nebo krkovice vcelku ■ 50 g sádla ■ 100 g másla ■ 300 g uzeného špeku ■ 2 mrkve ■ 1 celer ■ 1 petržel ■ 2 cibule ■ 50 g sušených šípků ■ 200 g šípkového džemu ■ 250 ml červeného vinného octa ■ 750 ml červeného vína ■ 200 ml smetany ■ 2 citrony ■ sádlo ■ nové koření, celý pepř, bobkový list, jalovec, tymián, rozmarýn ■ sůl, pepř, cukr Pajfalský knedlík ■ 8 starších housek ■ 80 g slaniny na kostky ■ 150 g másla ■ 5 vajec ■ 200 ml mléka ■ 50 g hladkolisté petržele ■ 100 g strouhanky ■ kůra ze dvou citronů ■ sůl, pepř ■ muškátový oříšek 1. Špek nakrájíme na dlouhé hranolky, dáme zatuhnout do mrazáku, pak maso prošpikujeme. Kýtu stáhneme provázkem do válečku, opepříme, osolíme a dáme na dvě hodiny (i víc) marinovat. Očistíme a nakrájíme veškerou zeleninu. V širokém kastrolu rozehřejeme sádlo a zprudka na něm kýtu opečeme. Poté ji dáme stranou, do kastrolu přidáme máslo a restujeme kořenovou zeleninu do zlatohněda. Podle potřeby můžeme lehce podlévat vodou, abychom odvařili karamelizaci. Přidáme cibuli a dál restujeme až zkaramelizuje. Přilijeme ocet, necháme ho odvařit, víno (natřikrát, s tím, že základ opět necháme vždy nejdřív odvařit) a vmícháme šípkovou marmeládu. 2. Zarestujeme, přidáme rozmarýn, tymián a do plátýnka svázané veškeré celé koření. Do základu vymačkáme citrony, osolíme, opepříme a dusíme doměkka (cca 2,5 hodiny). 3. Maso a koření vyjmeme a a základ rozmixujeme do hladka. Přilijeme větší část část smetany, necháme provařit asi 10 minut, dochutíme solí, cukrem a citronovou šťávou. Propasírujeme přes sítko. Můžeme ještě zjemnit máslem. Sušené šípky namočíme do červeného vína, zbytek smetany vyšleháme do tuha a vmícháme do omáčky před podáváním. 4. Housky nakrájíme na kostičky a na troše másla opečeme v troubě dozlatova. Slaninu vypražíme na pánvi. Necháme vychladnout a pak promícháme s vejci, houskou, mlékem a zbytkem rozpuštěného másla. Osolíme, opepříme a ochutíme muškátovým oříškem. Ze směsi vytvoříme šišku nebo kulaté knedlíky a zabalíme do ubrousku. Vaříme v páře nebo ve vodě asi 20 minut. Strouhanku orestujeme na pánvi, ochutíme solí, citronovou kůrou a nasekanou petrželí a v této směsi knedlík po uvaření obalíme.