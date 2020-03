Nejlepší šéfkuchaři se spojili a vaří hasičům i záchranářům. Chtěl jsem nějak pomoci, říká Punčochář

Praha Vaří záchranářům, hasičům, ale i policistům. Nejlepší čeští šéfkuchaři se spojili a spolupracují spolu. Zdeněk Pohlreich, Radek Karpíšek a Jan Punčochář založili solidární iniciativu Vaříme nepostradatelným. „Já doma stále přemýšlel, jak pomoci. Chtěl jsem nejprve vařit pro ty, kteří jsou nemocní v karanténě a nemají doma sílu si vařit, ale bohužel, to by bylo technicky neproveditelné, mohlo by se to zneužívat,“ říká šéfkuchař Jan Punčochář.

Lidovky.cz: Se svými kolegy jste se rozhodli vařit záchranářům, hasičům a policii jídlo zdarma. Jak jim ho doručujete?

V minulém týdnu jsem se potkal se Zdeňkem Pohlreichem, který se svým týmem iniciativu vymyslel. Já doma stále přemýšlel, jak pomoci. Chtěl jsem nejprve vařit pro ty, kteří jsou nemocní v karanténě a nemají doma sílu si vařit, ale bohužel, to by bylo technicky neproveditelné, navíc by se to mohlo zneužívat. A tak mi nápad Zdeňka Pohlreicha přišel výborný. Zdeněk oslovil několik společností, které mají auta - spolupracujeme s Auto Esa a Lexus, ti rozvoz zajišťují. Ale nabalují se i další firmy, které nám pomáhají. Například Maximum Party Servis nám zdarma zapůjčil inventář, abychom měli v čem jídlo převážet. Mnoho lidí nabízí svou pomoc, což je opravdu skvělé.

Jan Punčochář Jan Punčochář se vyučil se v hotelu Ambassador a hned po škole pracoval v několika vyhlášených pražských restauracích. Deset let byl šefkuchařem v restauraci Le Terroir, působil jako šéfkuchař v Grand Cru a nyní otevírá svopu novou restauraci U Matěje.

Lidovky.cz: Kolik porcí denně uvaříte? A kolik to stojí?

Vaříme dohromady cca 800 porcí jídla. Peníze vybíráme pouze na suroviny, veškeré ostatní náklady jsou na nás - platíme zaměstnance, energie, všechny další náklady jsou na nás. Jedna porce jídla na surovinách stojí kolem 60 korun, záleží jen na tom, co za pokrm připravujeme. Například včera to za naší restauraci byla dršťková polévka a perlička na paprice s těstovinami, tam se v surovinách pohybujeme okolo 70 korun na porci.

Kdo vám pomáhá s tím zaplatit suroviny?

Dostali jsme do základu 500 tisíc korun od společnosti Pilsner Urquell, takže zatím máme finance asi na 10 dní. Zbytek se snažíme sesbírat všude možně. Zdenda Pohlreich založil transparentní účet, kam mohou lidé přispívat. Jakmile jsme s projektem vyšli ven, přišlo i několik dalších nabídek na pomoc. Například náš dodavatel lanýžů se ozval, že nám dá 2 kilogramy lanýžů zdarma! Což je fakt krásný.

Lidovky.cz: Začali jste rozvážet jídlo včera, pan Pohlreich na konci minulého týdne. Jaká je odezva?

Za mě senzační. Záchranáři, policisté i hasiči jsou výborní. Já s nimi samozřejmě sám do styku nepřijdu, ale co nám říkají řidiči, tak jsou reakce velmi pozitivní. Včera se tu za mnou například stavil pan Eduard Šuster, ředitel městské policie v Praze a poděkoval nám za práci, což bylo moc hezké gesto. Co se týče veřejnosti, tak tam vnímám také podporu, i když se samozřejmě ozývají i hlasy, které nás kritizují. Jsou to ale jednotky.

Lidovky.cz: Jak vlastně vaření funguje? Vaříte každý zvlášť?

Je to jako každý pracovní den s tím rozdílem, že vaříme jen jedno menu ve velkém množství. Já vařím s týmem u nás v restauraci U Matěje, Zdenda je zase u sebe v Imperiálu. Samozřejmě bylo třeba zajistit i bezpečnost zaměstnanců, a tak jsem moc rád, že nám butik Le Premier, který pro mě obvykle šije obleky a košile, ušil zdarma dostatek látkových roušek, které při práci nosíme. Za to jim patří velký dík, jelikož jak jistě víte, roušek je nedostatek a já řešil, kde je sehnat.

Lidovky.cz: Jak vnímáte současnou situaci?

Těžko ji vnímat jinak než s pokorou. Posloucháme nařízení vlády a věříme, že se situace zvládne co nejrychleji, a pokud možno bez zbytečných ztrát na životech. Nikdy jsme se s takovým stavem nepotýkali, tudíž těžko soudit, zda jsou kroky správné, nebo nejsou, a ani mi to nepřísluší hodnotit, na to tu jsou jiní. Věřím odborníkům.

Lidovky.cz: Z čeho máte jako šéfkuchař největší strach?

Pokud se budeme bavit o profesním strachu - bojím se, že tu bude mnoho podniků, které tuto situaci nepřežijí. Stejně tak mě děsí to, jak moc se opět zvedne nezaměstnanost, tohle bude velký problém nejen v našem oboru, ale i v dalších, které na nouzovou situaci doplatí.

Lidovky.cz: Se Zdeňkem Pohlreichem, Radkem Kašpárkem a dalšími kolegy jste napsali otevřený dopis premiéru Babišovi. Co v něm stojí?

Stojí v něm, že stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Ale rád bych celou iniciativu uvedl na pravou míru, není to jen o nás, kteří jsme dopis podepsali. Já osobně se o naši restauraci tolik nebojím. Budou to velké ztráty, bude to hubený čas i ztráty na zaměstnancích, ale pravděpodobně přežijeme. Jde tu ale o podniky, které prostě nepřežijí ani měsíc od uzavření. Mnoho kaváren, bister, menších podniků už teď musí propouštět své zaměstnance a doufat, že zvládnou poplatit veškeré fixní náklady. Bojím se, že se hodně pročistí trh, což bude obrovská škoda.