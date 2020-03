Koronavirus a restaurace. Dopady budou katastrofální, mnoho podniků zkrachuje, shodují se šéfkuchaři

Mnozí z nich nepracují vůbec, někteří se snaží alespoň jídla rozvážet, nebo se současné situaci, kdy je v karanténě celá země, přizpůsobit. Co budou šéfkuchaři dělat ve volném čase a co to bude znamenat pro jejich restaurace? „Obrovské finanční ztráty, ztráta klientů, nikdo neví, kdy zase najedeme na koleje, na které jsme byli zvyklí. A v neposlední řadě to bude i ztráta kolegů, tomu se také bohužel nevyhneme. Mnoho malých podniků nepřežije,“ říká šéfkuchař Michal Húska.

1) Jak vnímáte a prožíváte situaci během posledních několika dní?

2) Máte nějaký plán na trávení času během celostátní karantény? Budete se věnovat koníčkům, rodině, nebo něčemu jinému?

3) Jaké budou podle vás dopady pandemie a karantény na vaše povolání?

4) Chystáte se nějakým způsobem během příštích týdnů pokračovat ve svém řemesle, popřípadě kreativně oslovovat lidi například přes online přenosy nebo sociální sítě? Máte s tím již nějaké předchozí zkušenosti?

5) Máte nějaké oblíbené knihy, filmy či seriály vhodné k doporučení lidem pro ukrácení dlouhé chvíle během karantény?

Radek David (La Veranda, Babiččina zahrada, The Bistro)

1) Samozřejmě situaci vnímám a prožívám špatně. Sleduji dění přes různé sociální sítě a vidím, jak se v jednotlivých zemích zavírají restaurace. Zažili jsme něco podobného při 500leté vodě, kdy jsme museli narychlo opustit restauraci a nevěděli jsme, za jak dlouho se vrátíme nazpátek. A když jsme se vrátili, všude byla voda, nepořádek, zkažené potraviny, smrad. Ale restaurace běžely, alespoň ty, které nebyly ohrožené povodní. Nyní je to jiné. Všechny restaurace se musí zavřít po sobotním rozhodnutí, které bylo nečekané a zdrcující. Vše jsme uklidili, co šlo uskladnili nebo zlikvidovali. Dosud v tisku nikdo nenapsal, jak se k tomu vláda postaví. Vnímám to špatně, jelikož mnoho mých kolegů z práce neví, co bude. A všichni tušíme, že tohle není na 10 dní.

2) Uklidím si pracovnu konečně, dodělám věci, které jsem nestíhal. Podívám se do kuchařských knížek, na které jsem neměl čas. Budu se věnovat rodině. Navíc Šimon (můj syn) má vrozenou nemoc cystickou fibrózu, takže se budu o to víc chránit. Když bude čas a bude karanténa dlouho, tak se pustím do psaní své kuchařky, kterou jsem chtěl vydat minulý rok. Ale nebyl čas.

3) Jestliže se vláda k této situaci nepostaví čelem, tak spousta podniků nepřežije nebo bude na hraně přežití. Za druhé po pandemii bude chvilku trvat, než se vše nastartuje. Do zaměstnání se bude na začátek nabírat méně personálu, jelikož se všichni budou obávat podobné situace třeba další rok. Také mzdy, které byly vyhajpované nedostatkem kuchařů, se sníží. Ale třeba se mýlím.



4) Spíš se budu chystat na jaro a léto přípravou menu. Budu sledovat samozřejmě své kuchařské vzory, co dělají. Nebudu vařit přes sociální sítě. Spíš poradím, aby se lidé podívali na moje recepty, které jsem natočil pro Mall.tv.

5) Rád koukám na detektiva Colomba. Všechny díly jsem viděl x krát a pokaždé se rád podívám. Pak asi na filmy o Jamesu Bondovi a nakonec na Netfixu, který jsem zatím ani neaktivoval, se podívám na filmy s kuchařskou tématikou.

Lukáš Nevyjel (Nota Bene)

1)Nemám konkrétní názor či pohled na situaci. Nehodnotím věci dopředu ani dozadu. Je tu pár omezení, ale respektuji je.

2) Plán nemám, normálně mám dost náročný režim, odpočinek mi neuškodí.

3) Určitě ekonomické, zaplatit se to bude muset. Také si myslím, že zpočátku se lidem nebude chtít cestovat a celkově bude narušená důvěra k setkávání se v restauracích.

4) To jak přemýšlím určitě nic nepřeruší. Řemeslo není jen o fyzické práci. Žádný obsah směrem k zákazníkovi (lidem) cílit nehodlám. Uvidíme později, až se situace uklidní, momentálně mi to přijde mimo téma.

5) Jasně, kdo neviděl PK, určitě by měl napravit. Skvělý film!

Roman Čaník (J&J Lagarto)

1) V zásadě neprožívám, nicméně vzhledem k tomu, že musíme operativně měnit zaměření našich podniku dle toho, jak se mění zákonná omezení, tak nemůžu říct, že bych se nudil.



2) S mým týmem se věnujeme především tomu, jak přežit ekonomicky a zároveň jak udržet náš standard a být ve spojení se zákazníky.



3) Myslím si, že naprosto likvidační pro většinu podniků. Nyní se rozhoduje o tom, kdo má fantazii a chuť vymýšlet věci tak, aby přežil v této vypjaté době.

4) V zásadě jsme s tím nepřestali, sociální sítě jsou naším jediným aktuálním kanálem mezi námi a hosty. Pružně reagujeme a každý den měníme koncept našich kaváren, tak abychom byli schopni fungovat a přežít.

5) Doporučuji Chef’s table.

Michal Húska (Aston Hotels)

1) Jako šílenou ve všech bodech. Nastala obrovská panika, díky nedisciplinovanosti jedinců mezi námi.. Myslím, že situace se do jisté míry zcela vymyká kontrole, proto následují tahle všechna „krutá“ opatření, která jsem já osobně nikdy nezažil. Doufám, že je to naposled, co něco podobného zažíváme. Proto bych opravdu chtěl všechny z nás poprosit o trpělivost, disciplínu o dodržování izolace a opravdu vycházet jen v nejnutnějším případě, ať je to brzy za námi. A abych u toho nepřemýšlel jen příliš pesimisticky, už máme konečně mezi námi i uzdravené. Já osobně věřím v lepší zítřky a doufám, že tahle situace nebude trvat příliš dlouho.

2) Plány na tuhle situaci jsem neměl, pořád jsem věřil, že to půjde zvládnout i jinak než karanténou. Ale kdo od začátku sledoval, jak se situace mění v Číně, bylo jasné, že ani my se podobným opatřením nevyhneme. Určitě se teď můžu naplno věnovat mojí rodině a pomáhat mojí přítelkyni s výchovou naší malé dcery. Na to se opravdu těším, že budu s nimi.



3) Katastrofální. Myslím si, že řada malých podnikatelů může rovnou zavřít. Obrovské finanční ztráty, ztráta klientů, nikdo neví, kdy zase najedeme na koleje, na které jsme byli zvyklí. A v neposlední řadě to bude i ztráta kolegů, tomu se také bohužel nevyhneme. Bude to mít obrovský dopad nejen na gastronomii. Pořád jsme si říkali, kdy přijde krize a teď ji tu máme náhle a v té nejhorší možné podobě. Nejen, že máme strach o svoji práci, ale co je nejhorší, všichni se bojíme o to nejcennější, a to je náš život a životy našich blízkých, kamarádů.

4) Ano. Budu vařit doma své rodině. Ne. Nikdy jsem nic podobného nedělal. Nikdo nikdy za mnou nepřišel s ničím podobným. Snad se jednou dočkám. Uvidíme. Aktuálně se připravuji na nový jarní jídelní lístek, takže hodně listuji a čtu v kuchařkách mých slavnějších kolegů, abychom, až se vrátíme do Savoye, byli ještě „našláplejší“ než kdy před tím. Mám rád, když lidem dáváme ochutnat stále nové kombinace chutí. A hlavně, když jsou naši hosti spokojení a chutná jim, je důležité, aby se za námi vraceli. Až „znovu“ začneme, bude nejdůležitější, aby nás podpořili.

5) Seriál, který podle mě stojí za to u něj strávit svůj čas, je La case de papel/ Money Heist. A co se týká tématu já a kniha. Mám rád Jaroslava Kmentu, některé knihy od něj už mám přečtené i několikrát. Jinak většinou knihu co mám v ruce je kuchařka nebo kniha o víně. Pořád je, co se učit.

Honza Hochsteiger (Créme de la Créme)

1) Jako velmi nezvyklou. Nikdo z nás nic podobného nezažil a prakticky každý den se rojí nové problémy, které je třeba řešit, situace se mění doslova z hodiny na hodinu a my musíme nepřetržitě improvizovat.



2) Za poslední roky se mi nahromadilo tolik věcí, na které nezbyl čas, že kdyby ta karanténa trvala dva roky, tak stále nebudu se vším hotov. I přes karanténu stále pracujeme, takže pro mě se toho zatím zas tak moc nemění, ale určitě se hodlám víc věnovat rodině.



3) Na moje povolání nebudou dopady velké. Zmrzlina se jedla, jí a nejspíš bude jíst. Zásadní dopad by třeba bylo, kdyby se například všichni hromadně rozhodli, že nebudou jíst od teď žádný cukr. To by byla ve zmrzlině docela revoluce. Horší dopady však budou na moje podnikání, ale je příliš brzy na to odhadnout přesně jaké. Přinejhorším zkrachujeme, ale ani to by vlastně nebylo nejhorší, protože zkušenosti a umění řemesla mi žádný virus naštěstí nevezme.

4) Hlavní teď pro nás je udržet v chodu provoz, aby bylo stéle ještě možné prodávat zmrzlinu do vaniček s sebou, nebo rozvážet zmrzlinu lidem domů. Tohle vyžaduje poměrně velké oslovování lidí. Vždycky jsem považoval zákazníka za to nejdůležitější a potom jsou tu i moji kolegové. Když provoz zastavíme, za dva měsíce už nikdo nedostane mzdu, protože nebudou na to peníze. My zatím máme rezervy, ale musíme s nimi dobře hospodařit a použít je v horších časech, které ještě přijdou. Tohle nebude na měsíc nebo dva.

5) Baví mě historie, dějiny, hudba. Už několik let čtu stále dokola dějepisnou knížku z přelomu osmdesátých let Křižovatky dvacátého století. Přestože jsem to celé přečetl tak desetkrát, stále mě to ještě nepřestalo bavit. Nevadí mi dělat chyby, ale strašně mě štve, když ty chyby stále opakuji. V tom je historie docela poučná.