Medvědí česnek na pět způsobů. Jak jej připravují šéfkuchaři?

Medvědí česnek je malým zázrakem. Obsahuje vitamin C, antioxidanty a dokonce se mu přezdívá přírodní antibiotikum. Konzumuje se při detoxikačních kúrách a můžete ho přidat prakticky do všech jídel. Co z něj připravují šéfkuchaři? Nechte se inspirovat.

Brioche s tapenádou z medvědího česneku a černých oliv s holubími játry (Jan Punčochář, Grand Cru) 4 plátky brioche



50 g medvědího česneku



100 g černých oliv bez pecky



20 g piniových oříšků



20 g parmezánu



80 g pata negra



50 g másla



1 lžíce créme fraiche



200 g holubích jater



mléko



olivový olej



rukola



pepř



sůl

Do mixéru vložíme medvědí česnek, pinie, olivy a do hladka rozmixujeme. Dochutíme pepřem a lžící créme fraiche. Holubí játra na den namočíme do mléka a ponoříme. Po dni vyndáme, opláchneme, osušíme, rozpálíme pánev a zprudka po všech stranách opečeme (minutu po každé straně) na oleji. Dáme na mřížku na plech a necháme odpočinout. Brioche opečeme na másle a namažeme tapenádou. Na brioche položíme holubí játra, přidáme pata negra a vložíme do trouby na 200 stupňů na 5 minut zapéct. Vyndáme z trouby, pokapeme olivovým olejem a posypeme rukolou. Krém z medvědího česneku s kozím sýrem a bramborou (Daniel Průša, Hajnovka)

Přísady: medvědí česnek, hladká mouka, máslo, zeleninový vývar, smetana, sůl, pepř, vařené malé brambůrky ve slupce, kozí sýr – měkký, bez plísně Na másle osmažíme mouku a vytvoříme tak jíšku, zalijeme zeleninovým vývarem a přivedeme k varu. Přidáme medvědí česnek, sůl, pepř dle chuti. Provařenou polévku rozmixujeme ponorným mixérem do hladka. Přidáme smetanu a provaříme. Do talíře dáme vařenou nakrájenou malou bramboru, kozí sýr a zalijeme horkým krémem. Krémová polévka s medvědím česnekem (Hynek Vávra, Hliněná bašta)

„Medvědí česnek přidávám do polévek, nádivek, pomazánek, může se přidat do špenátu narychlo orestovaný na másle. V práci si z něj dělám pesto. V podstatě klasika, jen bazalku vyměním za medvědí česnek,“ říká šéfkuchař restaurace Hliněná Bašta Hynek Vávra. 200 gramů medvědího česneku

1 litr kuřecího nebo zeleninového vývaru

2-3 brambory

pórek

zakysaná smetana

šlehačka

sůl

bílý pepř

Do vývaru dáme vařit nakrájené brambory. Když měknou, přidáme pokrájený pórek, po úplném změknutí přidáme medvěda. Velmi krátce povaříme cca 3 minuty a rozmixujeme tyčovým mixérem. Přidáme špetku muškátového oříšku, spojíme se zakysanou smetanou a znovu mixneme. Dochutíme solí a bílým pepřem. Větší množství medvěda není na škodu. Osobně česnek nemixuju úplně do hladka, nechávám ho vidět. Pesto z medvědího česneku Přísady: Medvědí česnek 50 gramů, 1-2 stroužky obyčejného česneku, dobrý olivový olej, parmazán cca 30 gramů jemně nastrouhaný, polévková lžíce piniových ořechů, sůl. Postup: Vše mimo sýru rozetřeme v porcelánovém hmoždíři a přidáme olej. Jednoduší je vše rozmixovat a přidat sýr. Do vzniklého pyré zamícháme parmazán a dochutíme solí. Rizoto s medvědím česnekem (Roman Paulus, Alcron) 150 g rýže arborio (či jiné kulatozrnné rýže)

50 ml suchého bílého vína

450 ml zeleninového vývaru

1 šalotka

25 g másla

10 g parmazánu

svazek medvědího česneku

olej

sůl

pepř

Šalotku nakrájíme najemno a zpěníme ji na rozehřátém oleji. Přidáme rýži, krátce orestujeme, přilijeme bílé víno a na mírném plameni necháme veškerou tekutinu odpařit. Abychom dosáhli „kašovitější“ konzistence, která je charakteristická pro italská rizota, musíme se připravit na to, že si v další fázi postojíme u sporáku. K orestované rýži přilijeme asi naběračku vývaru, promícháme a necháme vyvařit. Přidáme další naběračku, znovu promícháme a opět necháme odpařit. Takto postupujeme tak dlouho, dokud není rýže hotová (bude to trvat cca 15-18 minut), měla byl být uvařená tzv. al dente, na skus (uvnitř zrnek rýže pociťujeme tvrdší jádro). Před podáváním rizoto zjemníme čerstvým máslem, dochutíme solí a pepřem a dokončíme najemno nasekaným medvědím česnekem a strouhaným parmazánem. Ozdobit je můžeme třeba petrželí. Zelený chřest s raky a medvědím česnekem, pošírované vajíčko (Jan Punčochář, Grand Cru) 8 zelených chřestů



4 bílé chřesty



4 křepelčí vajíčka



8 raků



50 g medvědího česneku



50 g piniových oříšků



20 g sýru pecorino



20 g sýru parmigiano reggiano



20 g rukoly



100 ml panenského olivového oleje



mouka na obalení



vejce na obalení



strouhanka na obalení



olej na smažení



2 dcl smetany



sůl



citronová šťáva

Zelený chřest oloupeme a uvaříme v hodně osolené vodě al dente (cca 2 min.). Chřest vyjmeme, zchladíme v ledové vodě, osušíme a prokapeme citronovou šťávou a olivovým olejem. Raky vaříme při 80 stupních šest minut. Následně je vyjmeme, zchladíme, vyloupeme a marinujeme stejně jako chřest v citronové šťávě a olivovém oleji. Bílý chřest oloupeme, uvaříme doměkka (cca 10 min.), scedíme, přidáme smetanu a sůl a v mixéru vyšleháme v jemné krémové pyré. Vajíčka zmrazíme, oloupeme, obalíme v trojobalu a ze všech stran osmažíme do křupava. Pesto z medvědího česneku a rukoly

Do mixéru vložíme medvědí česnek, pinie, rukolu a za postupného přidávání olivového oleje vyšleháme jemný krém. Nakonec přisypeme sýry a zakápneme citronovou šťávou. Na talíř poklademe raky, chřest, pyré, smažené vejce a zelené pesto a můžeme podávat se šunkou pata negra.