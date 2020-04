Sezona domácích klobás. Jak si je připravit doma i v karanténě, radí Jan Punčochář

VAŘENÁ TELECÍ KLOBÁSKA S LANÝŽOVÝM OLEJEM Ingredience

(na cca 10–11 kusů) ■ 0,75 telecího masa („pavouček“) ■ 0,5 kg vepřové plece ■ 1 kg vepřového boku (i s kostí – ořez použijeme na omáčku) ■ 1 stroužek česneku ■ 50 ml lanýžového oleje ■ sůl, pepř bílý, kmín drcený ■ vepřová střívka tenká v soli Omáčka: ■ 1 l kuřecího vývaru ■ 50 g másla ■ kosti a ořezy z masa ■ 3 šalotky ■ tymián ■ 150 ml suchého bílého vína 1. Střívka propláchneme ve studené vodě a odložíme do vlažné vody. Maso nakrájíme, osolíme a opepříme, nameleme (střední šajba) a přidáme utřený česnek, kmín a lanýžový olej. Směs pečlivě promícháme a přidáme do ní pár kostek ledu (nebo 2 lžíce studené vody). 2. Na mlýnek nasadíme plnicí nástavec, na ten narolujeme celé střívko tak, aby z něj koukal jen konec, a plníme ho připravenou směsí. Ideální velikost klobásek je 10–15 cm, pak vždy necháme asi 5 cm střívka prázdných, aby šlo klobásu zatáhnout špejlí. Klobásky vaříme v lehce osolené vodě těsně pod bodem varu cca 10–15minut: měly by být na dotek pevné, ale ne zcela tuhé. 3. Na másle zprudka orestujeme ořezy z masa, přidáme šalotku, tymián, víno, necháme odvařit, zalijeme vývarem a vaříme alespoň 1,5 hodiny. Poté přecedíme a zredukujeme, aby vznikla silná omáčka, kterou zjemníme máslem. 4. Klobásky podáváme například s marinovanou zeleninou nebo pečivem.