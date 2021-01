Ricottová roláda se sušenými rajčaty. jak na ni, poradí foodblogerka

Roláda vypadá vždy velmi efektně. Při její přípravě se můžete v kuchyni vyloženě vyřádit - hrát si s barevnými kombinacemi, chutěmi a použitými surovinami. Nemluvě o tom, že může být jak sladká, tak i slaná. Třeba jako tahle, připravená z ricotty a sušených rajčat.

Ricottová roláda se sušenými rajčaty

Těsto:



70 g slunečnicových semínek

200 g ricotty, případně smetanového krémového sýru



4 vejce



50 g okapaných sušených rajčat



5 g prášku do pečiva s vinným kamenem nebo 3 g běžného



sůl



Náplň:

250 g ricotty nebo smetanového krémového sýru

1 velká hrst čerstvých bylinek (bazalka, petrželka aj.)



20 g másla



2 stroužky česneku



sůl



Postup: Umelte najemno slunečnicová semínka. Do podoby řídkého nadýchaného těsta rozmixujte umletá semínka, ricottu, vejce, sušená rajčata, prášek do pečiva a špetku soli. Těsto nalijte na plech vyložený pečicím papírem a rozetřete do placky vysoké necelý centimetr. Vložte do trouby vyhřáté na 160 °C a pečte přibližně 20-25 minut.

Placka by měla zezlátnout a zpevnit se. Těsto se ale nesmí moc vysušit, aby šlo dobře rolovat. Ještě z teplého upečeného plátu sloupněte pečicí papír, placku i s ním po délce zarolujte a nechte chvíli odpočinout.



Náplň: Rozmixujte dohladka ricottu, bylinky, rozehřáté (ne horké) máslo, česnek a sůl. Směsí potřete upečené těsto a pevně zamotejte do rolády. Uložte na cca 4 hodiny do lednice. Po vychlazení roládu nakrájejte na plátky a podávejte jako malou svačinku, snídani či doplněnou o zeleninový salát jako hlavní chod. Plátky rolády poslouží i jako jídlo zabalené s sebou na cesty.

TIPY: Ricottu volte nějakou sušší, případně ji nechte chvíli vykapat v sítu přes bavlněnou utěrku. Místo ricotty lze použít smetanový krémový sýr (např. Goldessu nebo Philadelphii).

Do rolády můžete zamotat i pár plátků sušené šunky či uzeného lososa a do náplně vmíchat trošku jemně nastrouhaného parmazánu.

Kromě bylinek lze do náplně rozmixovat i trošku baby špenátu.