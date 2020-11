Podzimní radovánky. Plněná pečená dýně podle foodblogerky

Jak loupete máslovou dýni? Vcelku? Po částech? Já osobně postupně podle potřeby odkrajuji plátky z vrchní části bez semínek a ty potom samostatně snadno oloupu nožem nebo škrabkou. Jenže pak mi zůstává spodní část a s tou už se pracuje mnohem hůř. Tento recept vznikl jako možnost, jak se tomuto neoblíbenému kroku vyhnout. A funguje skvěle.

Plněná pečená dýně

650 + 150 g máslové dýně

1 lžička olivového oleje



30 g sádlo



80 g cibule

250 g čerstvých hub (žampióny, hlíva, hřiby atd.)



250 g kuřecího masa



2 stroužky česneku



50 g čerstvého špenátu



40 g smetany ke šlehání



80 g strouhaného sýra



sůl



pepř



Postup: Ze spodní části neoloupané máslové dýně (cca 650 g) pomocí lžíce vydlabejte měkký střed se semínky. Vložte ji do pekáčku vyloženého pečicím papírem a její vnitřek potřete olivovým olejem, solí a pepřem. Dýni otočte slupkou nahoru a nezakrytou ji vložte do trouby vyhřáté na 190 °C. Pečte přibližně 25 minut.



Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Dýni otočte řezem nahoru a pečte dalších cca 20 minut. Zatímco se dýně peče, připravte si náplň. V pánvi rozehřejte sádlo a orestujte v něm nadrobno nakrájenou cibuli. Přisypte na silnější plátky nakrájené houby. Osolte je, aby pustily šťávu a tu vyvařte. Přidejte na malé kostky nakrájené kuřecí maso a nechte zatáhnout. Do pánve přidejte rozdrcený česnek a krátce ho orestujte.



Přisypte cca 150 g oloupané dýně nakrájené na malé kostičky. Za častého promíchání ji opečte do poloměkka. Směs v pánvi osolte a opepřete. Přihoďte listy špenátu a nechte zavadnout. Upečenou dýni naplňte směsí z pánve a mírně upěchujte. Co se do ní nevejde, klidně nasypte okolo.

Do dýně nalijte smetanu a vše posypte sýrem. Naplněnou dýni vložte do trouby a pečte ještě přibližně 20 minut. Celkový čas pečení se může mírně lišit podle velikosti dýně, takže ho případně podle potřeby upravte.

Upečenou dýni můžete rozdělit na porce nebo podávat vcelku a krájet až na stole. Někomu vadí tužší slupka, takže dýni bude jíst bez ní. Někdo si na ní naopak rád pochutná. Záleží na vás a také na konkrétním kusu dýně, jak má pevnou slupku.