Dýně jako chytrá horákyně. Do salátu ji opečte ať je měkká, radí Jan Punčochář

DÝŇOVÝ SALÁT ■ 2 středně velké dýně hokkaidó

■ 2 (červená) jablka ■ 30 ml červeného vinného octa ■ 15 g třtinového cukru ■ 1 citron ■ 50 ml rýžového octa ■ mletý sušený koriandr ■ sušené chilli (vločky) ■ římský kmín ■ mletá skořice ■ čerstvý koriandr ■ sůl ■ pepř Ostrým nožem z dýní odkrájíme slupku, přeřízneme je napůl a lžicí vydlabeme vnitřek (dužinu a semínka). Pak pomocí mandolíny (popř. nože) nakrájíme na tenké plátky. Z jablek odstraníme jádřince, slupku ponecháme a nakrájíme je stejným způsobem. Plátky dýně a jablek promícháme a postupně k nim přidáme cukr, rýžový ocet, vinný ocet, skořici, římský kmín, citronovou kůru i šťávu, mletý koriandr, chilli, sůl a pepř. Znovu důkladně promícháme, aby se chutě spojily. Přendáme do plastové nádoby, uzavřeme potravinářskou fólií a při pokojové teplotě necháme do druhého dne fermentovat. Dochutíme solí, cukrem a octem: salát by měl být sladkokyselý a lehce pikantní. Před podáváním jej ještě posypeme čerstvým koriandrem, podle chuti můžeme přidat i ořechy nebo výraznější druh sýra jako parmezán či pecorino.