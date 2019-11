Chuť podzimního výlovu. Jak na candáta, poradí Jan Punčochář

Candát s pečenou řepou a omáčkou s estragonem ■ 700–800 g filetu z candáta

■ 700 g raných brambor ■ 4 šalotky ■ 1 červená a 1 žlutá řepa ■ 100 g másla ■ 200 ml suchého bílého vína ■ 50 ml smetany ■ 50 ml bílého vinného octa ■ 0,5 kg hrubé mořské soli ■ rozmarýn, tymián, estragon ■ 100 g přepuštěného másla ■ olivový olej ■ sůl, pepř ■ drcený kmín ■ citron Řepu – ochucenou trochou tymiánu, soli a olivového oleje – jednotlivě zabalíme do alobalu a pečeme při 200 °C doměkka. Poté bulvy oloupeme, nakrájíme na kostky a dochutíme solí, octem, pepřem a trochou oleje. Brambory rozložíme na pekáč s hrubozrnnou solí a pečeme při 180 °C asi 35–45 minut. Před podáváním dosolíme a lehce opečeme na másle s rozmarýnem. Filet rozdělíme na porce po asi 180–200 g, přidáme sůl, pepř a trochu kmínu, lehce zaprášíme moukou. Do rozpálené pánve vložíme přepuštěné máslo a následně kousky ryby (kůží dolů). Opékáme 3–4 minuty dozlatova. Poté otočíme a „dopékáme“ z druhé strany další asi 3 minuty. Rybu vyjmeme a ve stejné pánvi na másle zpěníme jemně nakrájenou šalotku. Přilijeme víno a necháme odvařit alkohol, přidáme smetanu a ocet, lehce zavaříme a dochutíme solí a pepřem. Omáčku dokončíme studeným máslem, které v ní necháme zvolna rozpustit – zjemní ji a současně lehce zahustí. Těsně před podáváním pak do omáčky přidáme nasekaný estragon a citronovou šťávu. Podáváme s připravenou řepou a brambory.