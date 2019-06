Na místo se čeká i hodinu, plno má měsíc dopředu. Sociální sítě zaplavily fotky z Punčochářovy nové restaurace

Praha Tradiční česká kuchyně má víc milovníků, než by se mohlo zdát. Prakticky od okamžiku, kdy nová restaurace U Matěje, které šéfuje šéfkuchař Jan Punčochář, otevřela své brány hostům, už je nestihla zavřít. Ani na chvíli. Každý den je plno, lidé na místa čekají i hodinu a rezervační systém je plný na měsíc dopředu.

„Situace mě zaskočila příjemně, ale je pravda, že to má dvě strany mince. Takhle velký zájem nás opravdu těší, ale hned ze startu jsme nečekali, že budeme čelit výzvě obsloužit a vařit pro takový počet hostů. Na jednu stranu mám velkou radost, na druhou stranu chci, aby šlo všechno klidněji a každý detail byl vždy dotažený na úplné maximum. Stále vidím v provozu rezervy a chci ho zlepšovat,“ vyjádřil se k plnému podniku, jenž je snem každého restauratéra, šéfkuchař Jan Punčochář.

Ačkoli je restaurace zcela mimo centrum Prahy a dostat se do ní autobusem se může zdát nepohodlné, rezervace přibývají. „Myslím, že právě to, že není restaurace přímo v centru, je jejím kouzlem. To je na tom to hezké. Když k nám přijdete, dýchne na vás atmosféra, jako byste právě nebyli v Praze. Hodně tomu pomáhá i zahrada s velkými kaštany,“ myslí si šéfkuchař.



Punčochář se v nové restauraci, kterou vlastní společně s byznysmenem Janem Fidlerem, zaměřil na české a rakouské omáčky – hříbkovou, kedlubnovou, koprovou, okurkovou nebo smetanovou na paprice. V menu najdete pokrmy jako telecí pavouček s karlovarským knedlíkem, zajíc po královsku, plněná křepelka, králičí ravioly nebo terinka z kachních jater.