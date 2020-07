PUNČOCHÁŘ: Konec stěžování. Dobré restaurace praskají ve švech i nyní

Už se napsalo opravdu mnoho o tom, že česká gastronomie dostává na frak. Podniky jsou nucené měnit koncepty, turistu, aby člověk pohledal a židle na zahrádkách i v restauracích zejí prázdnotou. I já sám jsem několikrát vyjádřil svoji obavu nad tím, jak bude česká gastronomická scéna vypadat a opravdu mi bylo líto těch skvělých bister, kaváren a hospůdek, které aktuální doba dohnala a perou se o přežití.

Myslím ale, že už je čas zase hledat to pozitivní. Chci se podívat na podniky, které se nejen statečně perou, ale dokonce na gastronomickém nebi září, mají pevné místo a našly si svou klientelu. A to tak, že je vlastně někdy velký problém se do takové restaurace vůbec dostat. Myslím, že si mnoho z nás uvědomilo, že právě teď je ta nejlepší doba poznat naši zem.

Ochutnat jídla ze skvělých hospod, podívat se tam, kde je většinou dav turistů nebo nám nezbývá čas je objevit, jelikož raději brouzdáme po přímořských promenádách nebo alpských vrcholcích. Napíšu vám, trochu netradičně moje doporučení na krásné hospody v Praze nebo kolem ní, které mě poslední dobou zaujaly tím, jak se s dobou dokázaly poprat a jejich židle nestačí ani vychladnout při střídání jídlu chtivých zákazníků.



Zas a Znova Petra Hajného a Karla Šimůnka

Jak samotní kluci říkají: „Jsme rodinná restaurace, kam se budete rádi vracet“ a já musím jen souhlasit, a to na 100 %. Několikrát jsem měl možnost zde i vařit, ale to není ten zážitek, o kterém se dnes chci dělit. Nejraději sem jezdím jako host. Vychutnat si výborné jídlo, dát si super pivo a posedět v opravdu rodinném prostředí. Pokud máte děti, nemůžete vybrat lépe. Moc příjemná hospůdka kousek za Prahou, kde jsem pravidelným zákazníkem už od jejího otevření.

Jan Punčochář Jan Punčochář se vyučil se v hotelu Ambassador a hned po škole pracoval v několika vyhlášených pražských restauracích. Deset let byl šefkuchařem v restauraci Le Terroir, působil jako šéfkuchař v Grand Cru. Na jaře 2019 otevřel svou vlastní restauraci U Matěje.

Sequoia Zámek Ratměřice

Krásné prostředí, ze kterého na vás dýchne velký klid. Budete se tu cítit jak doma, jelikož takhle osobní přístup personálu se vidí málo kde. Šéfkuchař Pavol Pavlík je zárukou dobré, poctivé česko-slovenské kuchyně, ovšem v moderním, odlehčeném, pojetí. I proto mi tu tolik chutná, trefují se zde přesně do mého chuťového vkusu. Pokud si chcete udělat výlet za dobrým jídlem a místem pro relaxaci trošku dál od Prahy, zámek Ratměřice bude tím pravým.



The Eatery Pavla Býčka

Decentní, minimalistická restaurace s chladným skandinávským interiérem je jedna z mých oblíbených. Najdete ji v pražských Holešovicích a nabídne přesně to, co očekávám od moderní kuchyně. Jejich názvy jídel jako „jehně“, „pribináček“ nebo „studená melounová“ jsou trefné, vtipné, minimalistické, prostě takové jako jídlo samotné. Žádné zbytečné vymyšlení, jednoduše dokonale vyladěné chutě. Doporučuji jak na oběd, tak i na večerní posezení.

Jureček

Asi půl deset minut od Prahy najdete plovárnu a restauraci Jureček. Člověk by myslel, že v pondělí na oběd není problém si sednout, ale opak byl pravdou. A já úplně chápu proč. Tohle je další příklad restaurace, která to prostě dělá dobře. Akceptuje prostředí, klientelu a jednoduše ví, jak se dělá dobrý podnik korunovaný fantastickou kuchyní. I tady jsou ideální podmínky pro rodinu s dětmi, a navíc na vás dýchne nostalgická nálada plovárny jako z Rozmarného léta.



Field Radka Kašpárka

Tady asi není moc co řešit. Třikrát sláva za takovou restauraci! Zlí jazykové tvrdili, že Michelinská restaurace bez turistů nemůže přežít, ale opak je pravdou. Je vidět, že když děláte něco opravdu na té nejvyšší možné úrovni, svou klientelu si najdete vždy. A evidentně tu bylo mnoho lidí, kteří se do Fieldu chtěli podívat, ale přes nával turistů to skoro nebylo možné. Teď mají šanci, kterou hojně využívají. Tady vás budou hýčkat a ochutnáte rozličné chutě, které jinde nenajdete.

El Camino

Tapas bar, jak se patří! Restaurace Medité z Mariánských lázní přesídlila do pražské Jagelonské ulice a dala tak Pražanům možnost poznat, jak takový pravý španělský tapas bar vypadá. Jídlo mají skvělé a hodně autentické, ať už si dáte tapas nebo tzv. raciones, nesáhnete vedle. Ryby mají té nejlepší kvality, čerstvé, voňavé a připravené s láskou. A když si k tomu přimyslím jejich nabídku vín, skvělý koncept je na světě!



Dejvická 34 Tomáše Černého

Bistro s Aperitivem vedle, kde si můžete nakoupit výborné dobroty s sebou. Super koncept, který si našel své klienty velmi rychle. Základem je jednoduchost. Tady si nic nevymýšlí, jednoduše vám představí pokrm takový, jaký je. Určitě se tu nezapře velká inspirace italskou kuchyní, což ovšem není na škodu. Povedené bistro, které stojí za to navštívit.

Určitě se najde ještě mnoho dalších skvělých restaurací, kolegové šéfkuchaři se snad nebudou zlobit, že jsem zmínil či nezmínil jejich podniky. Já jsem jen opravdu hodně rád, že se lidé nebojí a užívají si dobrých hospůdek a snaží se je podpořit. Jednoduše když něco děláte dobře, s péčí a poctivě, klienti si k vám cestu najdou, jen je občas třeba ukázat jim správný směr.