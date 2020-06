PUNČOCHÁŘ: Restaurace ve stavu pokoronavirovém. Co se bude dít dál?

Máme otevřeno! Konečně. Přes dva měsíce naše restaurace zela prázdnotou, bylo smutné se dívat na opuštěný prostor a každý den jsme čekali, kdy konečně oznámí, že můžeme zase do práce. Byla to fakt dlouhá a hodně divná doba. Jasně, jen těžko o tom můžeme mluvit v minulém čase. Určitě ještě není vyhráno, vir tu s námi ještě chvíli bude.

Nastala nová doba, kterou jsme si ještě v únoru neuměli představit. Jsou tu nové pořádky, nová pravidla, nové zkušenosti a nové pravdy. Ale ať je to, jak chce, vláda nám dovolila otevřít. A já jsem za to neskutečně rád.



Jan Punčochář Jan Punčochář se vyučil se v hotelu Ambassador a hned po škole pracoval v několika vyhlášených pražských restauracích. Deset let byl šefkuchařem v restauraci Le Terroir, působil jako šéfkuchař v Grand Cru. Na jaře 2019 otevřel svou vlastní restauraci U Matěje.

První den otevření zahrádky byl trochu smutný, jelikož se dost pokazilo počasí. Objednali jsme ohřívače, stany, snažili jsme se o co nejvíce možný komfort. A čekali jsme. Byl jsem zvědavý, jelikož už v době korona krize jsem zmiňoval dva možné scénáře chování lidí – buď se budou stále bát a restaurace pro ně budou příliš rizikové místo, nebo naopak vezmou hospody útokem.

Naštěstí se vyplnil druhý scénář – měli jsme plno, od otevření po zavíračku. Bylo to neuvěřitelné. Někteří hosté si vzali zimní bundy, rukavice, pláštěnky, ale jejich nadšení, že mohou být zase ve svém oblíbeném podniku, bylo až dojemné. Opravdu se těšili ven.



Je pro nás trochu novinka, že je mnoho lidí, kteří si berou jídlo domů. Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu nouzového stavu byli součástí projektu „VAŘÍME NEPOSTRADATELNÝM“, měli jsme balení pokrmu s sebou už nacvičené, tudíž i tato varianta nás nijak nezaskočila. Často se mě novináři ptali, co bude novým trendem, jak budou gastro podniky fungovat po otevření – a tu vzniká jeden směr, který se ještě více rozšíří.

Určitě máme velikou výhodu, že jsme již od svého prvního otevření před rokem vsadili na českou klientelu. Mnoho lidí mě od rázného kroku zrazovalo. Říkali, že je nesmyslné chodit s takovou restaurací mimo centrum Prahy, ale teď se ukazuje, že to bylo vlastně jedno z mých nejlepších rozhodnutí. A to jsem fakticky netušil, co nás čeká.

Je mi opravdu hodně líto krásných a skvělých restaurací, které jsou závislé na zahraničních turistech, jelikož jejich bytí teď bude o mnoho složitější a budou muset pravděpodobně dost přehodnotit svou byznys strategii.

První otevření celé restaurace bylo až euforické, měli jsme velkou radost. Já se neuvěřitelně těšil, až zase uslyším cinkat příbory, skleničky a na celé to švitoření lokálu. Samozřejmě – musíme dodržovat přísné hygienické standardy, obsluhujeme v rouškách, dezinfikujeme, stoly jsou dále od sebe, ale fungujeme. Můžeme dělat to, co máme rádi a co lidi baví, a to je pocit k nezaplacení.