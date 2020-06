Koronavirová krize má další gastronomickou oběť. Po dvaceti letech končí restaurace Art Nouveau

Praha Koronavirová epidemie si vybrala další gastronomickou daň. Vládní nařízení o povinném uzavření restaurací a nedostatek turistů zapříčinil, že téměř po dvaceti letech ukončila svůj provoz francouzská restaurace Art Nouveau, která sídlila v Obecním domě.

Pražská firma French-Rest, vlastnící podnik, na sebe podala insolvenční návrh, informoval zpravodajský server Aktuálně.cz.

Přestože v loňském roce utržil French-Rest téměř 132 milionů korun a provozní zisk dosáhl bezmála 2,4 milionu, v insolvenčním návrhu se uvádí, že dluží více než 70 věřitelům. Dlužná částka pak činí celkově 13, 7 milionu, přičemž téměř polovinu tvoří mzdy zaměstnanců a dále pak čtvrtinu neuhrazené odvody.

Obecní dům, Francouzská restaurace Art Nouveau.

Úvěrové programy státu COVID I. a II. by podle slov firmy byly „nepoužitelné“ a jako silně riziková skupina nemohla využít ani programu COVID III. Po státu proto společnost požaduje odškodnění ve výši 27, 5 milionu korun.



„Jde o vzniklou škodu, která byla prozatímně vyčíslena v rozsahu 80 procent obvyklého zisku firmy za dané postižené období 14. 3. 2020 - 25. 5. 2020. Výše 80 procent zohledňuje i možnou odchylku s tím, že kdyby stát přistoupil ke kompenzaci škod byť jen zčásti, dlužník by nadále provozoval svůj podnik a nedostal by se do úpadku,“ uvádí French-Rest v návrhu insolvence.



Restaurace doplatila rovněž na vysoký nájem

Před koronavirovou krizí firma zaměstnávala kolem stovky lidí, nyní zůstává pouze 14 zaměstnanců. Právě zaměstnanci představují největší skupinu věřitelů. Na mzdách a odstupných jim French-Rest dluží celkem 7, 4 milionu korun. Díky čerpání programu Antivirus je ale společnost zhruba pětinu částky schopna věřitelům uhradit.



Art Nouveau ale rovněž „položil“ vysoký nájem, který v Obecním domě musela platit. Pronájem prostoru v secesním paláci vyšel ročně na 18 milionů korun. Vlastník domu restauraci do budoucna přislíbil slevu, kvůli odlivu turistů a chybějící klientele ale podnik není schopen nájemné platit. Ke konci května proto restaurace Art Noveau v Obecním domě skončila.

Prostory jsou momentálně uzavřené a čekají na nového nájemce. Tím by měla být společnost Vyšehrad 2000, která v Obecním domě provozuje kavárnu. Nová restaurace by se v bývalých prostorech Art Nouveau měla otevřít v polovině prázdnin.