Pražské restaurace z michelinského průvodce řeší úbytek hostů různě. Nezlevníme, hlásí některé z nich

Praha Nejlepší pražské restaurace, které se minulý rok dostaly do michelinského průvodce, řeší všechny stejný problém. Úbytek hostů a s tím spojené ekonomické problémy. Někteří zlevňují, zavádějí nová menu, mění koncept, jiní nekompromisně takovou změnu odmítají. Jak si nyní stojí a jak plánují krizi překonat?

1) Změnilo se ve vaší restauraci po pandemii nového koronaviru menu?

2) Přidali jste se k restauracím, které zlevnily? A o kolik?

3) Co si nyní u vás lidé nejčastěji dávají?

Field, Radek Kašpárek (šéfkuchař)

1) Opět jsme zavedli oblíbené obědové menu. Dva chody s kávou jsou za 490 korun, tříchodové menu s kávou potom za 590 korun. Nově podáváme také zkrácené šestichodové degustační menu.



Radek Kašpárek

2) Nabídku á la cart jsme zlevnili okolo 10 %, hosty chceme oslovit hlavně novými variantami menu – obědovým menu a šestichodovým degustačním menu.



3) Ve všední dny je to přes obědy v drtivé většině právě obědové menu a večer potom zkrácené šestichodové degustační menu.

Bellevue a V Zátiší, Zátiší Group

1) Bellevue s prvním letním dnem rozjíždí nedělní brunch s neomezenou konzumací Champagne a výběrem mořských plodů, který si hosté mohou vychutnat nově, restaurace V Zátiší kompletně změnila menu a chystá se i na změnu konceptu.

2) V průměru o 35 %.



3) Vícechodová degustační menu. Lidé si k nám přicházejí večeři užívat. Obědová menu jsou populární.

Salabka, Petr Kunc (šéfkuchař)

1) Rozhodli jsme se, že budeme ve svém konceptu pokračovat bez kompromisů a ústupků. Myslím, že Praha určitě potřebuje alespoň jednu fine diningovou restauraci bez kompromisů.

Petr Kunc

2) Žádný kompromis jsme neudělali v kvalitě ingrediencí ani v ceně. Opět nabízíme kombinaci skvělých českých produktů a unikátních ingrediencí, profesionální servis a to vše zabalené do klidného prostředí, krásné trojské vinice.



3) Přes oběd většinou tříchodové degustační menu. Večer pěti- nebo osmichodové menu, párované s víny z naší vinice.

Zdenek’s Oyster Bar

1) Menu jsme trosku zkrátili, nicméně v nejbližší době bude menu ve stejné velikosti jako před krizí.

2) Nezlevnili jsme.

3) Nejčastější objednávkou jsou samozřejmě ústřice a naše oblíbené pánve s mořskými plody.

La Veranda, Yurij Kolesnik (majitel)

1) Ano, menu se změnilo. Méně náročných variací, avšak naše stálice jsme samozřejmě nechali.

2) Máme nové menu, které je stylem méně pompézní a jídla jsou levnější cca o 15 procent.

3) Jsem mile překvapen, že hosté chodí na naše stálice, které milují a očividně ani koronavir to nezměnil.

Benjamin, Štěpán Návrat (majitel a šéfkuchař)

1) Koncept, otevírací doba i menu zůstávají stejné. Sestavu degustačního menu měníme v závislosti na sezoně až 8x do roka, tak se naši zákazníci můžou těšit na novinky stále. V létě to bude dokonce každé tři týdny, kdy menu obměníme o 4 nové chody.

Štěpán Návrat

2) V Benjaminu prodáváme zážitek a koncept divadelní restaurace s velmi limitovaným počtem 10 míst, tzn. když zlevníme, nevyděláme a můžeme rovnou zavřít! Takže nezlevnili, což ani nejde, jelikož ingredience od lokálních farmářů zdražily o 15 %, energie s nájmem o dalších 20 %, což nás nabádá k tomu ceny lehce zvýšit, ale uvidíme až na podzim, jak se bude dařit.



3) Osmichodové degustační menu s vinným párováním, to je bestseller a také naše hruškovice.

Alcron, Michal Chour (generální ředitel)

1) Menu v podstatě zůstalo identické.

2) Ceny jsme neupravovali žádným směrem.

3) Mezi nejoblíbenější pokrmy patří: Květák, polenta, lanýž, estragon, mořský vlk, topinambur, brokolice, pohanka, Kachní pastrami, granátové jablko, nakládaná okurka, bluma, jehněčí hřbet, lilek, kari a sýr feta.

Na Kopci, Jan Turek (majitel)

Naše situace je v současné době stabilizovaná. Vzhledem k našemu dlouholetému zaměření na tuzemskou klientelu a v případě cizinců hlavně expatů jsme provoz rozjeli poměrně klidně. Samozřejmě tato nová doba přinesla některá specifika. Tím hlavním je zvýšený zájem o obědy balené sebou.

1) Ne zásadně. Vsadili jsme na naše tzv. bestsellery. Po dvou týdnech se zdá, že naše klientela má zájem o naši práci a s dalším menu se vrátíme k naší dlouholeté strategii.

2) Ne a ani to neplánujeme. Vždy jsme se snažili nabídnout optimální poměr mezi kvalitou a cenou. Snižování marží není dlouhodobě udržitelné, navíc v situaci, kdy většina nákladů stoupá.

3) To byla hlavní otázka, které jsme se báli. Zda budou hosté reagovat na zprávy o katastrofických scénářích a panice vyvolávané státními zaměstnanci a médii obecně. Naštěstí se zdá, že si hosté objednávají stejně jako před propuknutím covidu-19 hlavně to, na co mají chuť, nevybírají cíleně z nejlacinějších položek jídelního lístku.

Kampa Park, Marek Raditsch (šéfkuchař)

1) Udělali jsme několik úprav a čekali jakým směrem se bude vyvíjet trend v segmentu fine diningových restaurací v Praze. Po dvou týdnech bylo jasno, že naši hosté chtějí prvotřídní jídla z kvalitních a špičkových surovin, které nenajdou v běžných restauracích, případně si je neuvaří doma. Nabídku na oběd jsme rozšířili a doplnili o stálice z večerního á la carte.

Marek Raditsch

2) Ceny jsem upravili zhruba o 20 procent.



3) S velkou odezvou se setkává speciální denní nabídka. Velmi oblíbenými je foie gras, tuňákový tatarák, chobotnice nebo tygří krevety. Z obědové nabídky lososový tatarák, taštičky gyoza, vepřová líčka s omáčkou pěti vůní, candát a créme brulee. Z á la carte menu jsou to halibut, pepřový steak, křepelka, mango salát, čokoládový fondant a jahodové cappuccino.