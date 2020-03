NÁVRAT: Remcat, brečet a nadávat umí každý. Kdo chce změnu, vezme si IČO

Gastronomie je svět neskutečných individualit. Kdo dělá v tomto oboru, musí být nadšenec. Jinak to ani nejde. Mnozí opustí i rodinu. Proč? Kvůli tomu pocitu štěstí z úsměvů svých spokojených zákazníků. Ale na druhou stranu samotný úsměv nezaplatí složenky. Všeobecně panuje mezi zaměstnanci pocit méněcennosti kvůli nepřiznaným mzdám, tak jako to mají lidé v kancelářích.

Běžnou praxí v 97 % podniků je dávat na pásku minimum a zbytek doplácet na černo. A přitom existuje jednoduché řešení. Pojďme to změnit. Stačí si udělat živnost a podnikat na sebe. Být svým pánem. Tvořit si vlastní harmonogram a každý měsíc vystavit fakturu a všechny peníze máte přiznané. Zastavte nekalosti a pojďte štěstí naproti! Osobně jsem mluvil s dalšími šesti hospodskými a vydali jsme se stejným směrem. Třeba se na vás usměje štěstí, a i s vaším názorem bude majitel souhlasit.



Co pro vás změna znamená? Skoro nic. Vyřídíte si živnost, uděláte razítko a směle vystavujete faktury. Je plno programů, které nic nestojí a pomůže vám vydat fakturu se všemi náležitostmi. Jednom měsíčně pošlete zálohu na sociální a zdravotní a jednou ročně odevzdáte daňové přiznání. Že tomu nerozumíte? Nevadí, dobrý účetní daňovku sestaví za vás. Cena se pohybuje od 1000-2000 korun. Takže to za to stojí.

Štěpán Návrat Majitel a executive chef fine diningové restaurace Benjamin a asijských restaurací Café Buddha Balbínova, Café Buddha Norská Ambiciózní pracovitý požitkář, který o sobě tvrdí, že je gastrokretén nedělající kompromisy. Je mentorem nových gastro talentů a příkladem toho, že když někdo něco chce, dokáže to.

Nevýhody nejsou. Jedině hodina strávená na úřadech. Vyřídit si vše nezabere opravdu víc.



Výhodou je určitě svoboda. Žádné vydírání ze strany zaměstnavatele. Každý podnikatel je svým pánem. Při podnikání může být i smlouva s výpovědní lhůtou, kdyby se někdo bál zůstat ze dne na den bez práce. To samozřejmě jde. Navíc přechod na IČO je ku prospěchu zůstatku na účtu. Člověk je totiž plnohodnotně ohodnocen dle odvedené práce. Takže nejen pozitivní zpětná vazba od hostů, ale také od zaměstnavatele. Že by gastronomie byla konečně segmentem práce snů?