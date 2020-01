NÁVRAT: Náš zákazník, náš pán. Ale mnohdy je to v restauraci o nervy

Náš zákazník, náš pán. Tímto heslem je řídí každé zařízení nabízející služby. Ale ne vždy je to tak jednoduché. Začnu možná trochu zhurta, ale servis lidí lidem je nejvíce namáhavý. Platí to v různých odvětvích, ale já se zaměřím na gastronomický pohled, který naplňuje 80 % mého života.

Všem svým hostům nabízím maximální péči. A přiznávám mnohdy je to o nervy. Třeba, když se mezi dveřmi na rychlý oběd objeví naštvaný primát. Podle gest rukou a hlasového projevu zjišťuju, že to bude stát za to. Prostě se přišel v polední pauze vyřvat na nevinných lidech. Možná personál na place působí v těchto případech jako terapeut. Schopná obsluha se na takovou situaci kouká s nadhledem a dokáže i cholerika převtělit do mírumilovného člověka. Ale občas je to fuška.



Další level jsou klienti, kteří čekají, že budete vařit pro ně. To nejde. Každá restaurace připravuje pokrmy dle svých priorit a kulinářského pohledu. Nikdo přece nemůže čekat, že dorazí do restaurace a dostane na talíři svíčkovou od babičky nebo Pad Thai z dovolené. Oba příměry jsou nereálné. Hosté bohužel nemohou čekat, že jim šéfkuchař s týmem připraví pokrm dle jejich chuťových hodnot. Takhle to nefunguje.



Štěpán Návrat Majitel a executive chef fine diningové restaurace Benjamin a asijských restaurací Café Buddha Balbínova, Café Buddha Norská Ambiciózní pracovitý požitkář, který o sobě tvrdí, že je gastrokretén nedělající kompromisy. Je mentorem nových gastro talentů a příkladem toho, že když někdo něco chce, dokáže to.

Restaurace jsou od toho, aby předváděly svůj um a plnily své sny, ne individuální potřeby hostů. Proto každé zařízení, ať jde o bistro, hospodu, kavárnu, restauraci či fine dining, nabízí svým hostům svou kvalitu a směr. Není to o podvolení chutí, ale o naslouchání novým vjemům. Česká scéna je plná starých, staronových a nových provozů. Každý z nich servíruje jinou kuchyni. Hosté musí akceptovat různou nabídku, ať už se jedná o styl podniku nebo lokaci.

Buďme všichni pokorní vůči gastronomickému umu. Je to dřina a bez rozdílu si zaslouží úctu téměř všichni. Navíc gastro je segment, který fungoval a vždy bude. V dalších generacích vzniká bohužel poloprázdný prostor. Noví kuchaři se nerodí samospádem a starší učená generace pomalu, ale jistě končí. Kde budou noví, svěží a svou práci milující? To je otázka. Doufejme, že mladá generace pochopí, že je gastro smysluplným odvětvím.

Každopádně lidé jíst musí, a hlavně je to baví. To by si měl uvědomit klient i kuchař. Zákazník náš pán tedy platí, ale onen pán by měl mít jistou dávku pokory, a to samé platí i o týmu každého provozu.