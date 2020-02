KUNC: Nejraději mám takzvané znalce, kteří chtějí zapůsobit na prvním rande a začnou personál poučovat

Vaření je velmi osobní záležitostí. Jídlo samo o sobě je velmi osobní záležitostí. Pokud vnímáte jídlo nad rámec nutnosti, dříve nebo později každý nabude dojmu, že je odborník na gastronomii. Rád se teď budu opakovat a opět použiju frázi, kterou řekl legendární šéfkuchař Ferran Adrià: „Lidé dříve chodili do restaurace jíst, dnes tam chodí, aby vám řekli, jak to máte dělat.“

Chtěl bych se zamyslet nad troufalostí lidí, s nimiž se řada šéfkuchařů každodenně potýká. Zrovna nedávno jsem zaregistroval nového hráče na pražské gastroscéně, který má za sebou evidentně hodně zkušeností ze zahraničí a zcela jistě vařil s dobrými šéfkuchaři. Hned první fotka na Facebooku mě přesvědčila, že chci restauraci navštívit. Našli se samozřejmě i tací, kteří museli vyjádřit svůj velice odborný názor: „Tak malá porce? Z toho bych se nenajedl a navíc za to budou chtít majlant. Přidejte k tomu zdarma lupu.“

Zkrátka standardní komentáře, které mě dnes už ani nedokážou překvapit. Kolegovi jsem popřál hodně štěstí a podotkl, že u nás v České republice jsou všichni experti na hokej a gastronomii. Troufalost lidí se nicméně neodehrává pouze ve skrytém prostředí pohodlí domova za displejem telefonu či počítače. Mými oblíbenci jsou takzvaní znalci, kteří chtějí na prvním rande zapůsobit na svou potenciální partnerku a začnou vás poučovat, jak byste to měl dělat, jen aby zaskórovali nějaké body.

Další skupinou, která mě hodně baví, jsou lidé, kteří jsou frustrovaní ze své práce nebo života a zvyšují si sebevědomí tak, že si vylévají zlost na personálu v restauracích. Naprosto neomluvitelné chování. Arogance některých lidí mě dokáže stále udivovat i po všem, co jsem již ve své bohaté kariéře zažil.



Arogance dotažená k dokonalosti

Pokud pracujete celý život v gastronomii a zažijete vaření na nejvyšší úrovni s opravdu skvělými kuchaři světového formátu, pak vás názor takových lidí vůbec nezajímá. Navíc když nemají žádnou validitu podloženou znalostmi, vlastní prací nebo reputací. Miluju Gordona Ramsayho! Víte proč? Protože dotáhl aroganci k dokonalosti. Když sledujete Gordona, uvědomíte si, že arogance není vůbec špatná vlastnost.

Ovšem pouze za předpokladu, že ji můžete podložit výsledky, zkušenostmi a vlastními znalostmi. V opačném případě budete vypadat jako arogantní hlupák. Takže se na mě nemůžete zlobit, když nepodložený názor na mou práci mě moc nebude zajímat. Konstruktivní kritiku rád příjmu, jenže Gordon je pouze jeden a s ním se přece nechcete srovnávat. I když u nás v České republice by se zcela určitě pár takových našlo.

Petr Kunc Petr Kunc nasbíral většinu svých zkušenosti prací ve Spojeném Království, po boku michelinských šéfkuchařů jako Albert Roux, Tom Aikens, Giorgio Locatelli. Za zmínku nepochybně stojí i stáže u mistrů oboru jako je Sergio Herman, Pierre Gagnaire, Gordon Ramsay, Heston Blumenthal, Raymond Blanc, Michel Roux Jr., Agnar Sverrisson, Nuno Mendez, Richard Corrigan. Působil také jako soukromý kuchař pro londýnskou VIP cateringovou společnost Rhubarb kde vařil pro VIP klienty na akcích jako Wimbledon, Royal Ascot, Olympijské Hry 2012, připravoval soukromé večeře pro Buckinghamský palác, Kensingtonský palác či pro dortmundský fotbalový tým team a pro osobnosti jako Sir Elton John, návrháři Valentino, Louis Vuitton, Donna Karan, a mnoho dalších. Po sedmi letech strávených v Anglii našel cestu zpět domů. Nejprve převzal kuchyni v pražské restauraci V Zátiší a rok později přijal nabídku pražské restaurace SOHO. Od května 2016 se plně soustředí na svoje angažmá v restauraci Salabka.



Samozřejmě jsou zde i jiní, které respektuji. Nemusejí to nutně být lidé z kuchařské branže. Nemusíte mít odvařeno dlouhá léta v profesionální kuchyni, abyste mohli mít názor na téma jídlo. Stačí být otevřený, vstřícný a všímavý, protože když vám něco nechutná, ještě neznamená, že je to špatné. 100 lidí, 100 chutí, a pokud nevaříte klasická jídla, která by měla být vždy stejná, tak ani neočekávám, že se každému zavděčíte. Individualita každého kuchaře je tím nejcennějším artiklem, protože samotnému vaření se může naučit každý, ale být sám sebou je už trochu složitější.



Zjistil jsem však, že lidé, kteří jídlu opravdu rozumí, nemají potřebu filtrovat své frustrace nedůstojným chováním v restauracích, nebo dopovat své ego přes sociální sítě. Lidé, kteří jídlu opravdu rozumí, chodí do restaurací jíst a nemají potřebu vám sdělovat, jak byste to měl dělat. Není nic příjemnějšího než narazit na takové hosty. Rád si vždy vyslechnu i jejich postřehy k naší práci. Postřeh je ten správný výraz, protože takoví hosté vám nebudou vnucovat vlastní názory.

Obzvláště potěší, když mluví věcně a jejich postřehy mají hlavu a patu. Což je u takzvaných odborníků naprostý opak. To, že se najíte několikrát v michelinské restauraci, z vás odborníka neudělá. To, že doma uvaříte jednu porci podle receptu z internetu, který jste celý den ladili, z vás také odborníka neudělá. Ani mraky kuchařek, které vlastníte. Nebo skutečnost, že jste viděli všechny pořady o vaření na Netflixu. Nic z toho z vás odborníka neudělá. Proto vás prosím, neraďte kuchařům, jak to mají dělat.

Žijeme v době, kdy je nesmírně jednoduché vyjádřit na všechno svůj názor, což je na jedné straně naprosto skvělé, když si pořád pamatujete dobu, kdy se to nesmělo. Nicméně to neznamená, že váš názor je správný či pravdivý. Je to pouze váš názor a nic víc. Dnes si na internet může každý napsat co chce. Je pouze na nás, zda názor přijmeme, nebo zařadíme do škatulky nesmyslů. Je třeba si uvědomit, že internet rozhodně není svatý, nebo lépe řečeno modla všech informací, patent na rozum lidstva nebo, jak si dokonce hodně lidí myslí, že všechno je tam pravda.

Dříve byly informace i znalosti mnohem kvalitnější. V redakcích tištěných médií seděli šéfredaktoři, kteří dohlíželi na korektnost a pravdivost psaného textu. To se samozřejmě děje i dnes, jenže když stále více lidí sleduje pouze digitální svět, který si žije svým vlastním životem, nemůžeme se divit, že kvalita informací a tím i znalost slábne. Žijeme v opravdu zvláštní době, znalosti jsou nám dnes k ničemu. Status odborníka se získá množstvím virtuálních přátel na sociálních sítích. Pak už jen stačí Google, kdy si vše vyhledáte a můžete vyrazit do světa nám oznámit, jak bychom to měli dělat.