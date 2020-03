DAVID: Tvrdá zkouška pro restaurace. Návrat bude postupný, nic nebude jako dřív

Na začátku roku bychom asi ani nepomysleli, že to kohokoliv z nás zasáhne. Každý rok je u nás chřipková epidemie. Ještě v lednu jsem byl v Londýně, v únoru na kuchařské olympiádě a pak na Ukrajině. V březnu už jsou uzavřené hranice a nemůžeme vycestovat do zahraničí, připomíná nám to situaci z dob minulých, ještě když byla ČSSR.

Oznámení vzniklé situace bylo divoké. Jeden den přišlo vyhlášení omezení provozu restaurací do 20 hodin. Po něm v každé restauraci zasedl krizový management a řešilo se, co a jak dál. A za dva dny uzavření restaurací. Je možno mít otevřeno, ale pouze rozvoz nebo takzvané hladové okno, což znamená prodej přes ulici s sebou. Pokud tento prodej nějak fungoval, tak v neděli přišla karanténa. Lidi by správně neměli chodit do jakékoliv restaurace. Pouze do práce a z práce rovnou domů. Každý si karanténu vysvětluje po svém. Pokud vyjdete ven s rouškou, koukají na vás na ulici jako na nemocného, ale to už se pomalu lepší.



Lidé bez práce

Vláda doposud bohužel nezveřejnila, jak hodlá řešit a kompenzovat vzniklou situaci se všemi podnikateli. Uzavřeli se restaurace, prodejny, hotely a to znamená mnoho personálu. Od uklízeček pokojů, portýrů, myčů nádobí, kuchařů, číšníků až po prodavače v obchodech. Spousta podniků platí pronájem, má peníze ve zboží, musí platit personál a nikdo nemá rezervu na dva až tři měsíce. A navíc pokud nemáte žádný příjem a jen výdaje, nejde to dlouho utáhnout. Stát nabízí bezúročnou půjčku. Ale půjčka se musí splatit. To není asi správné řešení, jelikož nikdo nechtěl uzavřít svoji živnost. Pokud stát uzavře provozovny, měl by se postarat o zaměstnance. Ať už slevami na daních nebo záchranným balíčkem. Ale uvidíme.



Samozřejmě v tuhle chvíli je většina personálu doma. Je to pro ně velký nezvyk. Najednou neví, co dělat a situace se nezlepšuje. Nebudeme si nalhávat, že se restaurace otevřou za 10 dní. Vidím to na tři týdny až dva měsíce. Ale to je ta hrozivější varianta. Rád bych se pletl a za týden byl zpět v kuchyni. Navíc ze všech stran a sociálních sítí přichází informace, které nejsou uspokojivé. Všude ve světě se postupně zavírají restaurace, hotely, uzavírají hranice a nařizují karantény.



Poradit, co dělat ve vzniklé situaci, je velice těžké. Samozřejmě prioritou pro každého je zdraví, jak jednotlivců, tak i rodin. Ono být s rodinou, kterou při naší profesi často míjíme díky směnám a provozu, taky hodně prospěje. Doma lze dodělat věci, které nestíháme při běžném pracovním nasazením. Načerpat inspiraci z knih, které kupujeme a nestíháme přečíst. Musíme být v plné síle a připraveni, až se situace uklidní.

Nic nebude jako dřív

Rozhodně ale po koronaviru už vše nebude takové, jaké to bylo před ním. Všichni mohli zaznamenat poslední měsíc, měsíc a půl, jak poklesly tržby v restauracích a hotelech. Díky nedostatku zaměstnanců byly mzdy vyhnané relativně vysoko. Vidím to tak. Restauratéři se poučí z téhle situace. Nikde není dáno, jestli se koronavir nevrátí na podzim nebo v zimě.



Ze začátku se bude pravděpodobně vracet do zaměstnání méně personálu, nemyslím si, že hned po otevření naběhne provoz do běžného režimu. Hotely a restaurace, které byly zaměřeny na zahraniční turisty na tom budou ještě hůř. Turismu to bude trvat ještě déle. Bude přetlak zaměstnanců. Ale ani nevíte, jak rád bych se mýlil.