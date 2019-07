DAVID: Co všechno je obsaženo v cenách jídla a pití aneb Porce za 200 korun není drahá

Restauratéry zatěžuje nadměrná legislativa a neustálé zdražování všech nákladů. Od cen vstupních potravin, pronájmů až po ceny energií, vody a plynu. Hosty naopak tíží zvyšující se ceny jídel a nápojů.

Pojďme tedy nahlédnout, co vše musí být započítáno při tvorbě ceny. Nejprve to jsou náklady na vybudování provozovny, její schválení a uvedení do provozu, ale také každodenní nebo měsíční náklady.



Tak začínáme.

pronájem prostor nebo koupě

oprava prostor stavební firmou



návrhář nebo architekt na uzpůsobení prostor pro provozovnu

vytvoření interiéru a vybavení stoly, židlemi, barem a atd.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) systém stanovující kritické kontrolní body, nástroj pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin

registrace ochranné známky



vybavení restaurace nábytkem a technologiemi (klimatizace, vytápění, atd.)



vybavení kuchyně spotřebiči a malými spotřebiči (roboti, mixéry, nářezový stroj, atd.)



vybavení kuchyně a obsluhy – kastroly, talíře, skleničky, příbory a atd.



pojištění restaurace



elektřina



voda



plyn



revize plynu



revize elektrospotřebičů



revize hasících přístrojů



odvoz tříděného odpadů – papír, plast, sklo, směsný odpad a použitý olej



telefon



webové stránky a prostor na serveru

sociální sítě - Facebook, Instagram, Twitter a člověk, který to plní informacemi a komunikuje s fanoušky

platba OSA (Ochranný svaz autorů) - zastupuje autory, textaře a hudebníky

Intergram – zastupuje interprety a výrobce zvukových a obrazových záznamů



nákup pracovního prádla zaměstnanců



nákup restauračního prádla - ubrusy, utěrky, a tak dále



praní pracovního a restauračního prádla



čistící prostředky do myček na nádobí, WC, na úklid prostor a desinfekci



opravy spotřebičů a všeho, co upadlo, utrhlo, rozbilo se



počítačový program na markování, skladovou evidenci a platba za licenci



bezpečnostní agentura, pokud máte elektronickou ochranu majetku



fotograf



marketing



PR



náklady na zásobování – pohonné hmoty

firemní auto - silniční daň a servis

zahradnice (pokud máte zahradu)

mzdy zaměstnanců se všemi odvody



účetnictví a vedení učetnictví



platby za různá školení zaměstnanců



fond na opravu restaurace / - jednou za 3-4 roky malování, popřípadě změna interiéru



náklady na nákup potravin



náklady na nákup nápojů a kávy



daně

Není toho málo a určitě jsem na něco zapomněl. Matematika je neúprosná.

Jídlo za 600-800 Kč může koupit 5 % potencionálních hostů, skládá se z osmi a více komponentů, připravuje ho x kuchařů a restaurace se otočí jednou za oběd nebo večeři. Jídlo za 300 Kč může koupit 30 % potencionálních hostů, skládá se pouze ze čtyř komponentů, připravují ho třeba jen dva kuchaři a restauraci lze otočit i dvakrát během obědů nebo večeří.

Jídlo za 150 Kč může koupit 70 % potencionálních hostů, skládá se pouze ze 2-3 komponentů, připravují ho třeba jen dva kuchaři a restauraci lze otočit x krát za oběd nebo večeři, pokud kuchaři zvládají.

Ještě pořád si myslíte, že jídlo za 200 Kč je drahé?